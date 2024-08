Més de 500 graduats en ciència-ficció de la mà de les Biblioteques i Asimov

Més de 500 persones s'han pujat enguany a la nau de la ciència-ficció gràcies al Projecte Fundació Asimov, una iniciativa que té com a objectiu difondre i educar sobre els orígens, l'impacte i les principals obres del gènere.

La Biblioteca de Marxalenes–Joanot Martorell acull durant tot l'any els clubs de lectura i xarrades especialitzades que han tingut lloc entre setembre de 2023 i maig de 2024. En concret, 500 persones han passat per les conferències i altres activitats d'introducció a la ciència-ficció, mentre que 128 han acudit als clubs de lectura que se celebren l'últim divendres de cada mes.

Per al regidor d'Acció Cultural, José Luis Moreno, el Projecte Fundació Asimov «s'ha convertit en un essencial dins de les activitats de les Biblioteques Municipals de València. Gràcies a la Fundació, els amants de la ciència-ficció han pogut disseccionar cadascuna de les etapes, conéixer als principals autors i autores i llegir les obres clau del gènere amb la companyia i aportacions d'altres aficionats. Este tipus d'activitats ens ajuden a promoure la cultura i crear comunitat al voltant de la lectura».

La Biblioteca de Marxalenes i la Fundació Asimov han col·laborat estretament per a posar en marxa totes les activitats al voltant del projecte. A més, la Biblioteca també compta amb un important fons bibliogràfic dedicat a la ciència-ficció compost per 1.500 exemplars que estan disponibles per a la ciutadania. Les obres estan ordenades per etapa històrica, de manera que conviden a realitzar el mateix passeig històric que les xarrades i conferències del projecte.

El Projecte Fundació Asimov ha comptat amb huit xarrades al llarg de l'any, cadascuna d'elles per a explicar una etapa de la ciència-ficció, des dels seus orígens més llunyans fins al moment actual.

Estes xarrades, a càrrec d'Ángel Fernández, es complementen amb el club de lectura, que cada mes llig una obra relacionada amb el tema que es tracta en la conferència. Concretament, el cicle va arrancar amb «Definició, antecedents i progenitors de la ciència-ficció», juntament amb la lectura del llibre La màquina del temps d'H.G. Wells.

A continuació, les xarrades van cobrir diferents dècades del segle XX i les seues respectives tendències, com el període fins a 1937, l'edat d'or de la ciència-ficció, entre 1938 i 1957, i les dècades dels 60, 70, 80 i 90, fins a principis del segle XXI. Estes conferències van anar de bracet amb la lectura de títols indispensables com Una princesa de Mart, d'Edgar Rice Burroughs, o Jo, robot, d'Isaac Asimov, a més de La fi de la infància d'Arthur C. Clarke o Somien els androides amb ovelles elèctriques? de Philip K. Dick, entre altres.

A causa del bon acolliment que ha tingut el projecte, tant la Biblioteca de Marxalenes com la Fundació Asimov ja s'han posat a treballar en la següent temporada, que tindrà lloc entre setembre de 2024 i maig de 2025, i que comptarà amb les mateixes conferències per a aprendre sobre les diferents etapes de la ciència-ficció i la lectura dels mateixos títols. La primera d'elles arrancarà el 27 de setembre.

Així mateix, s'han incorporat al programa noves activitats per a ampliar els límits del coneixement sobre ciència-ficció. Concretament, la nova temporada presentarà el cicle «Ciència-ficció en pantalla», que constarà de tres conferències al llarg de l'any per a analitzar el gènere al cinema i la televisió, des dels orígens fins als nostres dies: l'inici, la sèrie B, la Nouvelle Vague, els blockbuster, els efectes especials i superherois, entre altres temes.

Igualment, l'organització de l'esdeveniment està treballant en altres activitats que s'anunciaran a partir d'octubre i que ajudaran a reforçar la divulgació de la ciència-ficció, la seua història i el seu impacte cultural.