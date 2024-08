El mestre de la vida professional

Les facultats i escoles tècniques universitàries són centres d’estudis superiors, que permeten obtenir la formació necessària per a poder desenrotllar especialitats professionals d’alta qualificació. En elles els docents fan possible l’aprenentatge sobre cada matèria, d’acord amb el programa de l’assignatura, de manera que els alumnes puguen assolir un alt grau de coneixement al respecte.

No obstant això, de vegades, hi ha professors que, per la seua experiència, els seus ensenyaments van acompanyats de conceptes pràctics que també ens seran útils, especialment, en la nostra vida professional.

El cas és que l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació de la Universitat Politècnica de València va comptar, entre les darreres dècades del segle XX i les primeres del XXI, amb Francisco Martínez Ruiz (València, 1957-2013).

Aquest fou un arquitecte tècnic, arquitecte i màster en edificació, que va arribar a assolir la plaça de professor Titular del Departament de Construccions Arquitectòniques d’aquesta universitat.

I també tenir el càrrec de subdirector de Relacions amb Empreses i Institucions del seu centre, donada la seua competència professional en el sector de la construcció. Aquests últims treballs els va compaginar amb el de professional lliberal, on es preocupava per trobar sinergies entre el món laboral i l’acadèmic.

A més a més, amb anterioritat va ser Cap de Secció Tècnica a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, lloc al qual va accedir com a funcionari per oposició a l’organisme. Del seu currículum cal ressaltar que Martínez Ruiz va ser, des del 1997 i fins a la seua mort, mestre de l’assignatura de primer curs d’Arquitectura Tècnica, «Construcció I».

Aquesta matèria, aleshores, incloïa els conceptes introductoris bàsics de la tècnica constructiva arquitectònica com per exemple la preparació del terreny previ a l’obra i dels sistemes constructius tradicionals. Com a tal, aquest docent va destacar per l’orientació didàctica de les seues classes, en saber transmetre i mantenir l’atenció dels seus alumnes, no solament amb conceptes teòrics sinó també tractant la seua posada en pràctica en la professió d’arquitecte tècnic en execució d’obres.

Hui en dia, recordar al professor de la Universitat Politècnica de València, Francisco Martínez Ruiz, com a tants altres companys seus desapareguts, és rememorar i posar en vàlua una actitud i una aptitud en un model d’ensenyament participativa i propera. Aquesta donava prestigi a l’acadèmia i, sobretot, fidelitzava als alumnes en el seguiment de les classes (sempre magistrals), per a enriquir-se i ser eficaços a l’hora de posar en pràctica tot l’aprés.

Docents com ell, deixaren una empremta permanent i marcaren el bon fer de molts dels actuals tècnics actius en la professió. Per tots aquests motius, en el recent compliment d’una dècada de la seua pèrdua, hui el recordem. n