V. A. Estellés i Enric Valor ‘se citen’ a trenc d’alba a la serra del Maigmó

Tots 22 d’agost, des de 2011, el Centre Cultural Castellut i l’Ateneu Cultural Republicà de Petrer convoquen l’ascens a l’alt de Guisop (a la serra del Maigmó), de 1250 m, per celebrar l’eixida del sol, coincidint en el dia exacte del naixement de l’escriptor Enric Valor (Castalla, 1911-València, 2000). Enguany, la coneguda com «Alba de Valor» es repeteix per 14a edició i se suma, a més, a Cent d’Estellés, pel que junt amb l’autor de Castalla també homenatjarà al poeta de Burjassot pel centenari del seu naixement este 2024.

L’elecció de l’espai no és casual. L’alt de Guisop era un indret estimat i sovintejat pel mateix Enric Valor i que també apareix a la seua literatura. Dijous 22 d’agost, amb vehicles propis i vora les 5:00 hores del matí, uns des de Petrer i altres de Castalla, s’aproparan a la muntanya i, des del cap Portell de Catí, pujaran a l’alt de Guisop.

A més d’Estellés i Valor, també commemoraran altres efemèrides culturals, com els centenaris del periodista Vicent Ventura, l’escriptora Montserrat Vayreda i l’actriu Teresa Cunillé, encara entre nosaltres, i el cent anys de dos traspassos, el del poeta Salvat- Papasseit i el dramaturg Àngel Guimerà.

Recital de l'any passat. / Levante-EMV

Així mateix, recordaran l’absència recent del periodista, polític i i activista, Alfons Llorenç, i la del poeta i editor, Àlex Susanna. «Fan 75 anys de l’aparició de la revista Canigó, que dirigí la nostra estimada Isabel-Clara Simó. I mig segle de dos fets històrics, l’assassinat perpetrat per la dictadura de l’anarquista Salvador Puig Antich i la Revolució dels Clavells de Portugal», afegixen des de l’organització.

Pel que fa a Vicent Andrés Estellés, a més del centenari, apunten que fa 40 anys del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. I en relació a Enric Valor, el 90 anys de la Setmana Cultural Valencianista, celebrada a Alacant i de la publicació de la seu primera narració, «L’experiment de Strolowikz», així com els 40 de l’inici de la col·lecció popular de les Rondalles Valencianes.

Entitats col·laboradores

A la cita està prevista la participació com a entitats col·laboradores d’El Tempir d’Elx, El Teix, d’Ibi, La Cívica-Alacantí/EV, la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià-EV, la Colla de dolçainers i tabaleters El Terròs de Petrer, Terres del Vinalopó-EV, el Centre Muntanyenc de Mutxamel, la Muixeranga de les Valls del Vinalopó, la Càtedra Enric Valor, de la UA, i el col·lectiu Gent de Valor.

Entre altres coses, a més de recordar les obres dels autors ja esmentats i la seua aportació a la cultura valenciana, reivindicaran especialment «mesures que dignifiquen la figura de l’escriptor castallut, com la creació de la Fundació Enric Valor; incrementar la presència de l’obra en adaptacions audiovisuals —especialment en À Punt— o la recuperació de la Casa Valor a Castalla.