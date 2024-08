Un viatger per terres valencianes, el 1599 (VI)

En eixir de la ciutat de València, Cuelbis esmenta -amb formes aberrants, motes vegades-, Albalat dels Sorells, Massamagrell i Puçol –“pueblos pequeños”-, però s’entreté més en el comentari del Puig de Santa Maria: explica breument l’emplaçament del castell i explica la batalla del rei en Jaume amb tocs prodigiosos: “siendo los moros 40.000 hombres de a pie y DC cavalleros, los christianos no siendo más de dos mil hombres de infanteria y cien hombres de armas con otros cien cavallos ligeros...”, i remet al cronista Bernat Desclot com a font -que es va publicar el 1616 i que seria la data després de la qual Cuelbis hauria redactat el seu volum.

Tot seguit apareix Sagunt/Morvedre i es remunta als orígens llegendaris de la vila, el període clàssic i ofereix informació sobre algunes làpides i altres llocs com l’amfiteatre, l’església major o l’església de la Trinitat.

D’Almenara i Nules diu ben poca cosa, i és en arribar a Vila-real quan es torna a detenir amb detalls com el fet que està “cercada de muy buenos muros; tiene mucha artillería por el miedo que tienen los vecinos de los moros”, i sense oblidar la possibilitat de l’arribada d’enemics musulmans per la mar. En parla de seguida del riu Millars i dels “dos puentes muy fuertes de muy buena cantería” i la creu de marbre en un dels pons, amb una inscrició del 1594, que trascriu.

Curiosament, en descriure el castell “morisco destruido” d’Almassora, apunta que “dizen algunos y escriven tanbién que aquél es la raya de Catalunia (y llaman el maestrazgo de Montesa) y que aquel río Mijares divide el reyno de Valencia de Catalunia. Los otros, como los naturales mismos, dizen a Ostaletes” -Hostalets, al municipi d’Ulldecona. Hi degué provocar la confusió la demarcació eclesiàstica del bisbat de Tortosa.

Segueixen una sèrie de topònims -alguns francament corromputs, fins al punt de resultar irrecognoscibles-, entre els que destaquen Borriol -Buriola-, on parla d’una “vena o mina de plata (...) que no se labra”; un lloc que m’és desconegut -Los rastros-, on diu que hi ha “mujeres moriscas (...) ornadas de muchas joyas y oro, en grandíssimas piedras y muy finas en las orejas pendientes” i de les quals diu que “sus maridos son de ordinario ricos y grandes mercaderes”; la Pobla Tornesa -Pobletas-, Cabanes, Staletes i Suiçeros (?); les Coves, la Salsadella –“buen pueblo, cercado de muros y muchas arboledas”-; i fins que arriba a Sant Mateu.