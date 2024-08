Imprescinllibres (VIII): les lectures d’estiu per a les il·lustradores

Superat l’equador d’aquesta sèrie d’articles, encara queden dos grups per participar. Hui prendran la paraula les il·lustradores valencianes en veu d’Olga Mollà, Eva Delaserra, Claudio García i Marina Alvàrez-Dardet.

Les prescriptores ja estan preparades per a presentar les seues recomanacions d’aquest estiu, un total de quatre propostes il·lustrades que, sens dubte, faran a moltes tornar sobre la seua memòria i intuir una brillor als ulls.

«La reina a la cova», de Julia Sarda (Blackie Books)

Aquesta és la primera recomanació del dilluns i ve de la mà d’Olga Mollà. Un conte «meravellós» per als més menuts, però també per als grans. Per a Mollà, les lectores es trobaran amb «il·lustracions magnífiques capaces d’endinsar-te en un món oníric ple de misteris amb diferents escenaris i animals estranys». Júlia Sarda mostra, a través d’aquesta història de tres germanes, «el que és créixer la inquietud de sortir de la seguretat de la llar per a endinsar-se a la cova, d’explorar i buscar llibertat, o no», sentència Mollà.

«Todo Bajo el Sol», d’Ana Penyas (salamandra Graphic)

Eva Delaserra aposta per la seua lectura «imprescindible aquest estiu» amb ‘Todo Bajo el Sol’, la novel·la gràfica d’Ana Penyas, primera dona guanyadora del Premi Nacional de Còmic l’any 2018. En aquesta ocasió, Penyas proposa un «dibuix fresc ple de colors vibrants» per a transportar a les lectores a la costa llevantina dels anys 60 i reflexionar al voltant del «boom turístic», un tema que canvia completament el panorama geogràfic i social i, segons apunta Delaserra, «per desgràcia hui segueix d’actualitat».

«El petit astronauta», de Jean Paul-Eid (Andana Gráfica)

El tercer jugador de hui és Claudio García i amb ell porta ‘El petit astronauta’, on Juliette visita el barri de la seua infància en bici i troba un cartell d’«Es ven» en la casa on va créixer. En entrar, tota la seua vida passarà pels seus ulls, recordant especialment com va canviar amb l’arribada del seu germà xicotet, el Major Tom. «Si, com a mi, l’estiu t’ompli de melancolia, aquest és el llibre perfecte per a tu. Què pot ser més nostàlgic que observar en silenci la vida sencera d’una família? No t’oblides de tindre mocadors a mà!», conclou Claudio.

«Drets humans», de Yayo Herrero i Luis Demano (Litera Libros)

La responsabilitat de tancar hui és de Marina Álvarez-Dardet i per a això ha triat ‘Drets humans’, de Yayo Herrero i l’alacantí Luis Demano, la lectura il·lustrada, lleugera i didàctica per a prendre consciència històrica de la reivindicació i la lluita per la defensa dels drets humans bàsics. «Ideal per a llegir-ho en companyia de criatures a partir de 10 anys aprofitant el temps vacacional compartit i introduir aquest tema tan necessari; sense oblidar de gaudir l’anhelat descans estival. És necessari descansar per al bon funcionament del cos i la ment. I resulta que el descans també és un dret fonamental i universal», finalitza Álvarez-Dardet.