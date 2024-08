Més de 120 joves viuen la dansa durant 12 dies en un campus en la Petxina

El XV Campus Internacional de Dansa de València —organitzat per l’Associació de Dansa i Art del Mediterrani (ADAM) i amb la col·laboració de la Fundació Hortensia Herrero— es desenvolupa esta setmana amb un total de 127 participants de diferents comunitats autònomes i d’altres països.

La trobada d’estudiants de dansa i ballarins professionals està presidida per la valenciana Gema Casino Penalba, i dirigida artísticament per Fabrice Edelmann i José Carlos Blanco, que celebra enguany la seua quinzena edició i que ha tornat a esgotar totes les places disponibles.

Durant 12 jornades, els estudiants viuen per i per a la dansa en un entorn privilegiat ja que, gràcies a l’impuls de la Fundació Hortensia Herrero, la cita internacional es realitza a l Complex esportiu de la Petxina i, a més, la Fundació beca 15 joves ballarins i ballarines de la Comunitat Valenciana, i cinc d’ells inclouen l’allotjament i manutenció, a més de la formació.

L’objectiu amb este campus, segons informa l’Ajuntament de València és, que els joves ballarins puguen d’una banda, millorar la tècnica i, per un altre, de treballar la part artística a través dels extractes de peces de coreògrafs de renom internacional. En el programa s’inclouen classes de dansa clàssica, tècnica d’homes, tècnica de puntes i preparació física per a ballarins.

Diversos acords amb companyies

En esta edició, ADAM ha aconseguit diversos acords amb diferents companyies nacionals i internacionals, com la Companyia Nacional de Dansa, València Dancing Forward o la companyia IT Dansa, per a poder atorgar estades a participants destacats del Campus i d’esta manera que puguen experimentar el dia a dia d’una companyia.

També s’oferiran altres estades per al Real Conservatori Professional de Dansa de Madrid, l’Escola Professional de Dansa de Castella i Lleó, de Valladolid, així com el Conservatori Professional de Dansa de Càceres.

La regidora d’Esports, Rocío Gil, subratlla que «és un orgull que una instal·lació municipal com el Complex Esportiu Cultural Petxina torne a acollir el prestigiós campus de dansa que ens permet rebre a València a les joves promeses de la dansa mundial».

Per la seua banda, la direcció del Campus ha destacat que per a esta edició continuen comptant «amb un gran equip de professionals que compartiran la seua passió i coneixement d’este art» i afirmen que el de València és un campus «referent en este àmbit». A més, per a celebrar el quinze aniversari del Campus, «es comptarà amb algunes sorpreses motivadores per als alumnes», avancen.

L’equip de professionals encapçalat per Gema Casino, Fabrice Edelmann i José Carlos Blanco, està format per, Arantxa Argüelles, Juanjo Arqués, Emmanuelle Broncin, Laia Duran, Luis Gadea, María López, i Juan Polo, grans figures del món de la dansa de gran prestigi internacional. La Mostra de Clausura se celebrarà a l’Auditori Municipal de Riba-roja de Túria el 30 d’agost a les 17:30h, amb entrada gratuïta.