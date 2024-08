La relació entre les paraules que conformen un diccionari general i els termes que formen part d'un vocabulari d'especialitat és estreta i permeable. Molt sovint és l'actualitat la que posa a l'abast del públic general un terme fins aquell moment reservat a especialistes. Recorde com si fora ara la primera vegada que vaig sentir el terme gota freda. Era l'endemà d'un 7 de novembre de 1983 i els periòdics usaven aquell terme per a definir un episodi de pluja intensíssima que va que fer que aquell diumenge, a les quatre de la vesprada, el veïnat eixira al carrer per veure com es feia de nit entre trons, llamps i un aiguat immisericorde, quan encara tenien les cases l'olor amarga del tarquim de la pantanada de l'any anterior. De sobte, aquella inundació ja no era un castic diví, sinó un fenomen meteorològic i tenia un nom.

El llenguatge ens ajuda a entendre el món, perquè amb les paraules construïm el discurs que fonamenta les nostres creences, impulsa la nostra imaginació i preserva els nostres records. Les paraules ens donen pau, verbalitzar les pors, la tristesa, saber que hi ha un nom per a definir allò que ens angoixa ens tranquil·litza. Assistim a una allau d'etiquetes per a comportaments que s'escapen d'allò que considerem normal. Superem el concepte colonialista de raça, per a reformular noves etiquetes que fan referència a l'ètnia i a l'estructura en pobles com el caucàsic o l'amerindi. El joc de cartes de les famílies ara no passaria el filtre de la correcció política.

Al mes d'agost feia calor i alguns dies, en feia tanta que no podies eixir de casa, eren els dies que bufava ponent. Un cel rogenc a la posta de sol i un sol més roig encara a l'eixida; una mar com una bassa d'oli i un vent sec que agostejava (o agostava) les plantes, els animals i les persones. Els últims anys assistim a una altra classe de fenomen: les nits tropicals, amb temperatura i humitat semblant a la d'altres latituds més pròximes a l'equador i els cicles de calor es mesuren ara per onades, ja en portem quatre enguany i no crec que siga la xifra final i la gota freda ha passat a anomenar-se per l'acrònim DANA, més exacte però menys comprensible. Ara que ja sabem els noms, només cal evitar que destrossem el planeta. A veure si ho aconseguim abans de la pròxima onada.