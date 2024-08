La Carxofa a l'Horta Nord (I)

En el tombant del segle XIX al XX el Cant de la Carxofa no sols se celebrava a nombrosos barris i parròquies de la ciutat de València, sinó també a molts dels municipis que se situen a la banda nord del riu Túria. Així, una repassada a la premsa periòdica confirma que, entre 1904 i 1925, aquest bell i tradicional cant s’interpretà, com a mínim, a sis nuclis urbans de l’Horta Nord: Almàssera, Rocafort, Godella, Rafelbunyol, Massarrojos i Burjassot.

En referència a la primera d’aquestes localitats, el periòdic La Correspondencia de Valencia anuncià que, el 28 d’agost de 1904 per la nit, en el context de «las fiestas que aquel católico vecindario dedica anualmente al Santísimo Sacramento» i en acabar la corresponent processó, «la niña Encarnación Giner, acompañada de orquesta, cantará desde una colosal alcachofa un precioso motete».

Poques jornades després, el mateix diari asseverava que el dia 3 de setembre començarien, «en el pintoresco y cercano pueblo de Rocafort», les celebracions dedicades a la Mare de Déu del Consol, Santa Bàrbara i el Crist de la Providència. I que, en honor del Crist, durant la vesprada d’aquell dia «tocará la música en la plaza de la Iglesia, y a las ocho de la noche [habrá] solemne procesión a la que está invitada toda la colonia veraniega. Al entrar la veneranda imagen en la iglesia, se cantarán un motete y los gozos al Santísimo Cristo». ¿Hi ha motius per a pensar que el motet en qüestió era la Carxofa? Sí, perquè, com podrem comprovar la setmana que ve, en aquella època el Cant de la Carxofa s’interpretava a Rocafort.

Al cap d’un any, novament La Correspondencia de Valencia comunicà que el 26 d’agost de 1905, a última hora de la vesprada, en el municipi de Godella tindria lloc una lluïda processó en honor del Salvador, «en la que figurarán personajes bíblicos y numeroso acompañamiento, siendo presidida por el ayuntamiento y clavarios, verificándose en la calle Mayor el hermoso espectáculo de la Carchofa, desde la que cantará el simpático niño Lambertito Alonso un precioso villancico a orquesta». Que la premsa consignara el nom i cognom dels xiquets que entonaven la composició no pot ser casual: indica que devia tractar-se d’un motiu d’orgull per a les famílies implicades. (Continuarà).