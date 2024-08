Pupil·les s'acomiada després d'una dècada aportant 'el granet de sorra a la música en valencià'

Pupil·les, el grup valencià format per Mireia i Natàlia, ha anunciat el seu acomiadament en xarxes socials després de deu anys, en les seues paraules, "d'haver aportat el nostre granet de sorra a la música en valencià, a un circuit que estava molt masculinitzat". Tot i això, afirmen que tot i haver avançat, "encara fa falta molta feina". En el comunicat, la banda reconeix sentir-se afortunada, ja que "han sigut deu anys d'aprenentatges".

El grup va iniciar el seu camí el passat 2014 amb la publicació del disc Bruixes de dol, un àlbum replet "d'afirmacions explícites on deixàvem clara la necessitat que se'ns escoltara". Tres anys després, al 2017, van publicar Les silenciades per reafirmar-se amb les seues lletres feministes. Ja al 2018 es llançaven amb el seu EP Rímmel, que contenia temes com "V", "Colps de puny", "Domini Màgic", "Llàgrimes negres" o "Cita previa".

Durant este temps, Pupil·les ha realitzat entorn 30 o 40 concerts a l'any, però entre 2018 i 2019, en les seues paraules, "van ser els més forts". El grup ha actuat en festes majors i festivals de la Comunitat Valenciana i Catalunya, però també a Galícia, Andalucia, Madrid o Àvila. "No paràvem mai: moltes històries a la motxilla i molta felicitat", recorden.

"Bailátelo sola" va ser l'últim èxit que Mireia i Natàlia van traure abans de la pandèmia i que van poder interpretar al Festivern. Dos anys després, al 2022, va eixir Tot i res, un disc "ple d’històries d’amor, sexe i amistat viscudes des de la llibertat i el feminisme". "L’evolució lletrística i estilística obria una etapa de concerts molt més ballables i festius que ens van fer gaudir moltíssim", afegixen.

L'amistat perdura

Tot i que ambdues han decidit posar punt i final a esta etapa, reconeixen que l'amistat segueix present. "Les històries evolucionen, el món canvia i les persones avancem en camins que no necessàriament han de confluir. No està això renyit amb l’amor. Pupil·les acaba com a projecte musical, però havent forjat un amistat entre dos dones que un dia es van unir per cantar", remarquen.

En el comunicat donen les gràcies a totes les persones que han format part del grup. "Nosaltres ens acomiadem, però la nostra música és vostra per a sempre", conclouen.

2024 de descans

A principis d'any el grup va anunciar un descans. "Com sabeu, som professores i sempre hem compaginat les dues vessants. Tenim ganes de descansar, de tenir un estiu per nosaltres", explicaven. A més, afegieun que una de les components patia un problema de salut que havia agreujat la situació. "Però també és cert que necessitem composar nova música amb temps, calma i la dedicació que mereix", afirmaven. No obstant, el grup ha decidit dir adéu després d'una dècada damunt dels escenaris.