Rosita Amores es convertix en carta en «La Fallera Calavera»

Té un mural i una plaça, ha tingut ninots de falla... i ara, també, és personatge d’un famós joc de taula. La carta de Rosita Amores és una de les novetats principals que han tingut este estiu els fans de «La fallera calavera». El joc ideat per Enric Aguilar ha publicat una ‘miniexpansió’, amb 15 cartes totalment inèdites per a celebrar el 10é aniversari del joc que se commemora este 2024.

Entre elles està la carta de l’artista valenciana Rosita Amores, mestra de les variétés i símbol valencià, se suma al popular joc junt amb nanos i gegants, un colombaire, Isabel de Villena,a la bubota i Felip V. Estos són altres personatges que se sumen a la dama d’Elx, la delicà de Gandia, les monleonetes i el capità moro, el Tio Canya, i Ximo Bayo, ja en edicions anteriors. A més, entre les noves cartes també apareixen elements típics valencians com el safrà, la mona de Pasqua, l’esmorzar i cremaet, el fanalet de meló, o la ‘megapaella protectora’, el socarrat de l’arròs i la coentor.

«El llançament es va produir el 29 de juliol. Va ser un èxit absolut, ja que el mateix dia del llançament ja s’havien venut més de 4.200 unitats, totes elles en prevenda, és a dir, precomprades i reservades setmanes abans de la data de llançament. Es tracta d’una edició molt limitada que s’esgotarà en les pròximes setmanes», avisa Enric Aguilar.

El creador del joc recorda que no té cap reglament nou, només s’afegixen les cartes a qualsevol expansió del joc, tenint el bàsic. «Este producte és limitat i només es publica en 2024. No es reimprimirà a partir de 2025», avisa.

Versions en altres idiomes

La Fallera Calavera es va publicar en març de 2014 i celebra este 2024 el seu desé aniversari. Entre altres fites, recentment s’ha publicat en Corea del Sud —arran d’un acord amb l’editorial sudcoreana Popcorn games—, mantenint l’esperit de la versió valenciana.

En el joc de cartes, els jugadors han de fer una paella —de les bones i amb els ingredients adequats!— a una fallera zombi que ha mort per un accident en una mascletà. Només un bon arròs calmarà la ira de la fallera calavera i les seues ànsies apocalíptiques.

Les celebracions del 10é aniversari del joc —il·lustrat per Esther Mendez— van començar al desembre de 2023, amb la publicació del joc «Paella Park», un joc totalment nou, ambientat en un parc temàtic de «La Fallera Calavera», en el qual el personatge és la mascota del parc.

La celebració ha continuat amb la publicació de La Fallera Calavera 4, entre d’altres, i hi haurà una sorpresa final de l’aniversari que s’anunciarà durant latardor, diu el seu ideòleg.

En la pròxima edició de Spiel a Essen —la fira internacional de jocs d’Alemanya—, al mes d’octubre, Zombi Paella tindrà un estand propi, on es presentarà per primera vegada una versió en anglés de La Fallera Calavera, titulada «The Zombie Paella». És una versió internacional de la qual només s’han imprés 500 còpies, destinada a aconseguir llicenciar el joc en altres països. «Esperem que el cas coreà no siga l’únic», diu Enric Aguilar.

«La fórmula exacta de l’èxit no la coneixem, però en aquest cas creiem que hi ha molts components: en primer lloc, que el folklore i l’estètica de Tim Burton han casat molt bé ; i el vincle emocional amb referents coneguts i nostàlgics de cada poble, molta sàtira i coses gracioses que cohesionen a tots els valencians», afirma.