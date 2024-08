Imprescinllibres (IX): les bibliotecàries exposen títols per acomiadar l’estiu

A les portes del mes de setembre encara hi ha temps per a esprémer aquests últims dies de vacances amb una bona lectura entre les mans. Aquest és l’objectiu del grup de bibliotecaris i bibliotecàries que tancaran aquesta sèrie d’articles de recomanacions per part dels professionals del sector del llibre. Asier Dasí, Pepa Sempere, Teresa Gomis i Miguel Hernández, de les biblioteques de l’Alcúdia, Bocairent, Guadassuar i Alberic, respectivament, seran els responsables de l’última partida. Comencem!

«Assaig sobre la ceguesa», de José Saramago (Navona Editorial)

Asier Dasí juga primer amb l’Assaig sobre la ceguesa, una de les creacions més destacades del Premi Nobel de Literatura portugués José Saramago. Una epidèmia de ceguesa comença a expandir-se de manera fulminant, arribant a tota la població, menys a la dona d’un metge que simularà patir la malaltia per poder acompanyar al seu marit al centre d’aïllament que han habilitat les autoritats. «L’obra situa al lector en una situació difícil que, com de costum, sol treure el pitjor de la gent», concreta Dasí, «veig el llibre com una bona descripció dels diferents comportaments que adopten tant els que no veuen com els que veuen, i de l’Estat en si».

«L’expedició del doctor Balmins», de Maria Solar (Edicions Bromera)

Torn per a Pepa Sempere, qui aposta pel gènere juvenil a través de L’expedició del Doctor Balmins i convida a pujar-se’n al ‘Maria Pita’, el vaixell que, l’any 1803, va salpar des de la Corunya amb destí a les, encara, terres espanyoles d’Amèrica. L’obra de Maria Solar relata l’aventura que, empresa per l’alacantí doctor Balmins, va dur la vacuna arreu del món. «Una novel·la juvenil que relata un fet històric que, a parer meu, s’hauria de donar a conéixer en l’escola des de menuts», conclou Sempere.

«El Gatopardo», de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Anagrama)

Teresa Gomis va tindre clara la seua carta en aquest joc des del primer moment. En les seues paraules: «L’estiu és un bon moment per a gaudir de la literatura més clàssica. ‘El Gatopardo’, considerat un clàssic contemporani, mostra una dolorosa transformació social i les possibilitats d’adaptació en situacions de canvi. Moltes de les frases del llibre es queden amb tu per a sempre, i la bellesa de les paraules i els paisatges provoca la necessitat de viatjar urgentment a Sicília i buscar Donnafugata».

«L’abril», de Mar Grau Roda (Editorial Reclam)

Finalment, Miguel Hernández té la responsabilitat de tancar aquesta sèrie estiuenca i ho fa amb una curta novel·la juvenil que, escrita per una jove de divuit anys, «conta una història molt personal, íntima i realista de desamor». Parla de L’abril, una de les obres guanyadores a la 50a edició Premis Literaris d’Alberic, la qual es presenta com un «llibre de contrastos amb dolor, rancúnia, superació, amistat, alegria, adolescència, maduresa…», on moltes persones es trobaran amb «fets ja viscuts per amors que no han pogut ser».

Qüestionari editorial Pablo Navarro Roncal. Editor de Nau Llibres Podries donar una pista sobre el llibre que estàs editant ara mateix? Es un llibre d’investigació que parla de jugadors de trinquet valencians exiliats i represaliats. Quin gènere treballes? Llibre tècnic i humanitats. Defineix la teua editorial en una frase: Editorial de llibre tècnic especialitzada en humanitats que gaudeix publicant textos que ajuden a millorar la nostra societat. Què busques en un llibre que edites? Que ajude a millorar la nostra societat. Quants títols publiques a l’any/has publicat en total? Nau Llibres es constituïx el 10 de Juliol de 1979, en estos 45 anys hem editat més de 1.300 publicacions. Títol que més ha triomfat? El títol del qual hem venut més exemplars és Pragma, probablement el llibre de text per a l’assignatura de Grec de batxillerat més venut a Espanya. L’edició per a Nau Llibres és? El millor treball del món, encara que dels pitjors pagats.

Ressenya

Francesc Lloret

Un món magnètic. L’omnipresència dels imants

Editorial: Bromera/Publicacions de la UV Pàgines: 199 ISBN: 978-84-1 01-98-01-2 Coberta: Pau Valls Traducció: Elisabet Ràfols Sagués

RESSENYA UN MON MAGNETIC / L-EMV

En un món amenaçat per les notícies falses –fake news per als nous paladins de la coentor– on la ignorància ha deixat de ser atrevida per a convertir-se en orgullosa i, a voltes, violenta, un dels pocs refugis que ens queden a les persones de bé, és la ciència.

El llibre que ens ocupa forma part de la col·lecció de divulgació científica «Sense fronteres», editada conjuntament per Bromera i la Universitat de València, on l’autor, Francesc Lloret, exerceix de catedràtic de Química Inorgànica. La seua filla, Isa Lloret, és l’autora de les magnífiques il·lustracions que complementen i enriqueixen un text rigorós però, alhora, ben escrit i fàcil d’entendre, assequible i, fins i tot, divertit en ocasions, que ens permet entendre l’origen, les utilitats, les varietats i els usos passats, presents i futurs d’aquesta força que tot ho mou.

El magnetisme afecta el nostre planeta i, per descomptat, tots els elements del cosmos, des del Sol a tots els planetes del sistema solar. Però també afecta els nostres cossos, les migracions de molts animals, com ara diverses aus, especialment els coloms, o les misterioses anguiles, i també alguns microorganismes, com ara els bacteris, i fins i tot les nanopartícules que, en un futur pròxim, podrien millorar les condicions de vida de moltes persones malaltes.

Un llibre que va guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica de l’any 2023 i que ens ajudarà a comprendre els misteris del magnetisme, que no sols ens ha ajudat a comprendre l’origen de l’univers, sinó que també ens permet observar l’interior dels cossos vius, veure els nostres programes de televisió preferits o escoltar la música que més ens emociona. Una lectura ameníssima que és, també, una arma contra la ignorància i un refugi, temporal, contra la burrera.

Per Josep Franco