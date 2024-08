La Carxofa a l’Horta Nord (i II)

El 8 de setembre de 1906 el periòdic La Correspondencia de Valencia anuncià l’inici de les festivitats que Rafelbunyol dedicava a la Mare de Déu del Miracle i els Sants de la Pedra. I que l’endemà, «a las siete de la noche», se celebraria una «gran procesión que recorrerá todas las calles del pueblo; y a la llegada de la Virgen a la plaza de la Iglesia, donde estará colocada la tradicional Carchofa de Silla, se cantará un villancico con acompañamiento de música».

Dotze mesos després, el 6 de setembre de 1907, un altre periòdic publicà la crònica de les celebracions que Rocafort havia organitzat durant les jornades prèvies. I, en referència a la «fiesta de los casados» –és a dir, la del Crist de la Providència–, assegurà que «la procesión nada dejó que desear: fue lucidísima. Al llegar frente a casa del clavario Sr. Ferrando estaba lo que vulgarmente se llama la Carchofa. Un infantillo, de bien timbrada voz, entonó el tradicional motete».

D’una altra banda, durant les festes en honor de la Mare de Déu del Carme, que tingueren lloc a Massarrojos en juliol de 1924, el Diario de Valencia recordà que, el dia 27, «a las nueve saldrá lucida procesión, recorriendo las principales calles del pueblo, y al llegar la imagen de la Reina del Carmelo a la plaza Mayor se cantará la tradicional Carchofa».

Mentre que La Correspondencia de Valencia del 16 de juny de 1925 comunicà, en referència a la huitava del Corpus que s’havia de celebrar a Burjassot, que el dia 18, «a las ocho de la noche, saldrá brillante procesión, a cuyo regreso en dicha plaza se representará la típica Carchofa de Silla».

Les notícies que apunten a la celebració del cant en aquests sis nuclis urbans de l’Horta Nord –Almàssera, Rocafort, Godella, Rafelbunyol, Massarrojos i Burjassot– no permeten aclarir si la interpretació s’hi portà a terme de manera puntual o si era un acte habitual de les respectives festes patronals (sols sabem que en Rocafort es va repetir i que en Massarrojos es qualificava de «tradicional»).

Però, siga com siga, no hi ha dubte que, cent anys enrere, la Carxofa era una representació sobradament coneguda en els municipis que s’ubiquen en el marge esquerre del riu Túria.