L’autoria dels actes normalment és aplaudida, quan són persones conegudes les que els protagonitzen. En molts casos, passa desapercebuda i amb el temps estos es consoliden com a anònims. Per eixe motiu, m’agrada identificar els autors i les autores, no solament per a aplaudir-los, sinó perquè no acaben oblidats. Hi ha diverses locucions preposicionals que ens ajuden a aconseguir-ho. Una que me n’agrada especialment és ‘per obra de’. Significa per mitjà de l’acció de qui es realitza qualsevol cosa. La paraula ‘obra’ està vinculada amb treball. Així que, en pronunciar l’expressió, som conscients no sols de l’home i la dona que ha finalitzat una acció o objecte, sinó que l’ha feta amb esforç.

Quan ens deixa alguna persona estimada, ens envaïxen sentiments de tristor i la buidor. En eixe moment, el millor és valorar allò que ha sigut aconseguit ‘per obra’ d’ella. Hem de quedar-nos amb el que ens ha donat d’amistat, estima i companyia. Tot això que han sembrat no pot emportar-s’ho el vent. Nosaltres, recordant el que han fet, els donen vida perquè no desapareguen mai.

L’arribada dels aniversaris de les meues filles em fa reflexionar al voltant del que soc ‘per obra’ d’elles. Esta setmana complix anys Aitana. Li’n falta un per a la majoria d’edat. Pense que, des que naixen, se t’estimula el sentit protector. Patixes per si les passara alguna cosa. Al principi, només poden avisar del que es preocupa amb plors. Passa el temps i s’aparten de tu per a buscar el lloc en la vida. Comencen a ensenyar-te i a demostrar del que són capaces de fer i pensar. Cada dia ho fan més fins al punt de transformar-te en un alumne que n’aprens moltíssim. Deixes de ser sols el mestre que les orienta.

Pense moltes voltes ‘per obra de’ qui ens ha arribat la nostra llengua. Quan va deixar de ser oficial, millor era no utilitzar-la perquè estava prohibia i era mal vista. Aquelles persones que continuaren comunicant-se en valencià durant diversos segles demostraren valentia i un bon exemple. No oblidem que el manteniment de les llengües minoritzades és possible ‘per obra de’ veus anònimes que continuen comunicant i sentint els seus pensaments en eixos idiomes.

En definitiva, no deixem de reivindicar ‘per obra de’ qui s’ha fet possible alguna cosa. L’anonimat és el gran silenci de les persones modestes o marginades.