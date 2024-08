Espenta institucional a l’audiovisual de la Comunitat Valenciana

El Consell ultima un pla estratègic per a reforçar i contribuir al creixement de la indústria i el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, i la conselleria d’Innovació i Industria, Nuria Montes, es van reunir ahir per a concretar els detalls. Un dels objectius principals és reduir la bretxa existent amb Madrid i Catalunya, que van albergar 124 i 90 rodatges respectivament en 2021, enfront dels 32 de la Comunitat Valenciana, segons dades de l’Institut de Cinematografia i Arts Audiovisuals (ICAA).

En este sentit, el cap de l’Executiu valencià ha avançat que l’objectiu del Consell és declarar «estratègic» el sector audiovisual, com ja es va fer amb la indústria aeroespacial, «per a posar en marxa actuacions específiques que incentiven el seu desenvolupament en la Comunitat Valenciana».

En este sentit, Carlos Mazón va explicar ahir que el pla, en el qual participen la Ciudad de la Luz, el Institut Valencià de Cultura (IVC) i À Punt, incorporarà comissions estratègiques on s’integraran representants de diferents departaments de l’executiu autonòmic i del sector.

La complexitat d’aquesta indústria que agrupa el sector públic i privat amb innombrables actors exigeix un pla comú que marque el rumb cap a la consolidació del sector com a referent internacional per al rodatge i producció de tota mena de productes audiovisuals», va destacar el cap del Consell. Tanmateix, va subratllar que la iniciativa del Consell suposarà «l’enlairament definitiu d’un sector clau per a la nostra economia», que s’articula entorn de grans centres generadors de negoci com són À Punt i la Ciudad de la Luz, i ajudarà la indústria a determinar a quins mercats dirigir-se d’una forma més eficaç.

En aquest sentit,el president va insistir en la necessitat d’activar un programa de mesures capaces d’estimular un sector amb gran potencial, que en la Comunitat Valenciana compta amb 766 empreses, segons les últimes dades oferides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que es corresponen amb l’exercici 2022.

Per a impulsar el seu creixement, Mazón remarca les possibilitats que ofereixen els estudis d’Alacant. Així, emfatitzat que els estudis cinematogràfics d’Alacant representen «una oportunitat per a atraure a les grans produccions internacionals i situar a la Comunitat Valenciana com un gran plató de cinema gràcies a les seues instal·lacions de primer nivell».

Així, manifesta que per a millorar aquestes xifres, el Consell ha treballat en els últims mesos amb els operadors internacionals interessats a rodar en la Comunitat, els qui demanden una indústria auxiliar més potent, una major simplificació administrativa en la concessió de permisos i, en general, una millora tant de les infraestructures com dels allotjaments disponibles per als equips tècnics desplaçats.

Tornen els projectes

El passat més de juny, la conselleria va fer balanç dels primers mesos de la reapertura de la Ciudad de la Luz, en els quals ja s’han registrat els set primers rodatges. Segons el departament autonòmic que coordina Nuria Montes, només el rodatge del tercer lliurament de la saga Venom va generar un impacte total de 35 milions d’euros en la Comunitat Valenciana. «Aquesta superproducció de Columbia Pictures, el rodatge de la qual va començar el mes de febrer passat, ha implicat la contractació d’unes 570 persones, amb una despesa laboral de més de 2,2 milions d’euros, més de 22.300 pernoctacions i serveis requerits a 325 proveïdors diferents», va anunciar Montes.

Les altres pel·lícules, són l’últimad’Alejandro Amenábar, El captivo, inspirada en el període en el qual l’escriptor Miguel de Cervantes va romandre pres a Alger, a més de Mala influencia o de la sèrie per a televisió «La ley del Mar», entre altres projectes. Així mateix, com va avançar el president, els estudis han penjat ja el cartell de «complet» durant el que resta de l’any, la qual cosa «demostra l’extraordinari interés que estan alçant les instal·lacions en el sector audiovisual», segons Montes.

D’altra banda, València també és un escenari atractiu per a la indústria audiovisual nacional i internacional. La Fundació Visit València, a través del seu Film Office, ha atés entre gener i juliol un total de 270 consultes que s'han materialitzat en 120 produccions a la ciutat de llargmetratges, sèries, programes de televisió, documentals, espots publicitaris i videoclips.

Escoles i cinema

Per la seua part, Ernest Urtasun, ministre de Cultura del govern, va anunciar ahir la seua intenció de crear un pla perquè els col·legis òmpliguen les sales de cinema als matins, iniciativa amb la qual es busca d’una banda crear una cultura cinèfila en els més xicotets i per un altre ajudar a les exhibidores.

El titular de Cultura va recordar que aquesta iniciativa es duu a terme amb èxit a França i ja ha encarregat la creació d’un programa pilot en el qual treballa el director general de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), Ignasi Camós.

El programa «École et Cinéma» es va implementar al país veí en 1994 a l’escola elemental (de sis a nou anys) i en 2022 es va ampliar a la maternal (entre cinc i sis). Consisteix en el fet que els alumnes assistisquen com a mínim a tres projeccions determinades per curs, una per trimestre, amb un preu de tres euros per sessió.