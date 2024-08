«Festival Nómade», aposta per la riquesa paisagística i cultural

El «Festival Nómade Ontinyent-Alforins», el qual pertany a la marca «Festivales Territorio», celebrarà del 13 al 15 de setembre la seua tercera edició entre els municipis d’Ontinyent, Moixent i Bocairent.

La Diputació de València col·labora en aquest certamen que compta enguany amb diferents artistes reconeguts com Shinova, Guillem Gisbert, Santero y Los Muchachos i Tito Ramírez. L’artista valenciana Nita Bonet i el cantant i compositor alacantí Luis Prado s’incorporen al cartell musical al costat de les DJs Tangerine Sistas i Lady Moon. La valenciana es pujarà a l’escenari del Parc de la Glorieta el dissabte, mentre que Prado ho farà el diumenge en la Plaça de l’Ajuntament de Bocairent.

La marca «Festivales Territorio» engloba a cinc festivals de xicotet format repartits per diferents entorns naturals. La seua posada en comú és maridar la música, el paisatge, la gastronomia i l’art per a oferir una experiència completa per a tots els sentits. La província de València acull aquest any dos dels «Festivals Territori», per una banda, el «Festival Nómade» i, per altra, «Tierra Bobal Fest», que es va celebrar el mes de juny. Els dos certàmens estan patrocinats per la Diputació de València a través de les seues àrees de Comarcalització i Turisme, i pels ajuntaments i mancomunitats de municipis que els acullen.

«Nómade» és una aposta diferent per a posar en valor la riquesa paisatgística i cultural del territori, i per això oferix experiències d’aforament limitat al públic que vulga conéixer el seu patrimoni. Les experiències van des de poder triar visites guiades, fins a tast de vins o un aperitiu a l’aire lliure acompanyat de música.

La vicepresidenta primera i responsable de Comarcalització de la Diputació de Valéncia, Natàlia Enguix, ha destacat que, iniciatives com aquestes, en les quals es combina música, gastronomia i territori, pretenen «atraure un turisme amable, tranquil i de qualitat a les comarques valencianes de l’interior. Són festivals que actuen com un antídot perfecte contra la turismefobia». A més, ha agraït a l’organització la seua «aposta» per unes comarques que «s’estan obrint al turisme d’una manera prudent i sense perdre la seua identitat».

El director del festival, Carlos Montilla, assenyala que «es busca que l’art, la gastronomia, el patrimoni i el valor de cada comarca es transmitisquen mitjançant el festival». En aquest sentit, apunta que «cada edició és diferent, canvien les ubicacions i les activitats, per això el públic el viu com si fora la primera vegada».

Al igual que la resta de «Festivales Territorio», «Nómade» es caracteritza per oferir una programació diferent, allunyada de les multituds, i respectant l’entorn. També col·laboren les Mancomunitats de la Costera – Canal i de la Vall d’Albaida.

Programació eclèctica

El grup de rock Shinova, es troba de gira presentat el seu últim treball titulat «Presente». Guillem Gisbert arranca projecte en solitari després de quinze anys en la reconeguda banda catalana Manel. «Balla la masurca!» és el seu primer disc . Mentrestant, Tito Ramírez ens presenta el seu segon treball, «El Prince», influenciat per ritmes com la psicodelia, Latin Soul, Garaje, Mambo, entre altres.