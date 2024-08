La Jove Orquestra Simfònica inicia nova gira en setembre

La Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) anuncia la seua esperada gira d’este 2024, un esdeveniment destacat en el calendari musical. Esta gira es desenvoluparà després d’una trobada pedagògica intensiva en Benimàmet, on l’orquestra afinarà detalls del seu exigent repertori.

Abans d’embarcar-se en la gira, la Jove Orquestra Simfònica realitzarà una trobada pedagògica del 9 al 13 de setembre en Benimàmet. Durant estes jornades, els joves músics treballaran en sessions parcials i en conjunt, sota la direcció del prestigiós director Cristóbal Soler. Esta trobada compta amb la col·laboració de la Societat Instructiva de l’Obrer Agrícola Musical de Benimàmet, proporcionant un entorn ideal per a perfeccionar el repertori.

La gira inclourà quatre concerts en diferents auditoris d’Espanya, començant a la Comunitat Valenciana i estenent-se a altres regions: el 12 de setembre a Rafelbunyol; el 13 de setembre a l’Auditori de Moixent; el dia 14, a Mota del Cuervo (Conca); i el 15 de setembre, a Puertollano (Ciudad Real).

Repertori i col·laboracions

El repertori per a esta gira inclou peces com la «Simfonia Nr. 5» de Dimitri Schostakowitsch i els «Four Last Songs» de Richard Strauss, que seran interpretades per la destacada mezzosoprano Lorena Valero. «És un repertori realment exigent que perfectament podria haver estat programat per la Filharmònica de Berlín», indica el director de la Jove Orquestra Simfònica, Cristóbal Soler.

A més, en el repertori hi haurà una obra d’estrena. Soler va fer un encàrrec a un jove músic i compositor de l’Orquestra Federal, en concret, una obertura amb la qual començaran els concerts d’esta gira de la Jove Orquestra Simfònica.

Cristóbal Soler dirigix la Jove Orquestra. / Levante-EMV

Tanmateix, la mezzosoprano Lorena Valero, amb una gran trajectòria en escenaris internacionals, aportarà el seu talent a esta gira, prometent actuacions memorables. Entre els rols operístics més destacats de Valero es troben Santuzza en Cavalleria Rusticana, Charlotte en Werther i el rol principal en Aida.

La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV, fundada en 2014 i dirigida per Cristóbal Soler, s’ha consolidat com una formació d’alt rendiment, promovent la música orquestral entre els joves músics valencians. Este projecte no sols fomenta l’estudi i la pràctica dels instruments, sinó que també facilita l’accés dels intèrprets a formacions professionals, donant suport a la seua inserció laboral en l’àmbit musical.

Esta formació musical representa el potencial que té la Comunitat Valenciana amb els seus músics, en este cas, joves músics. I sempre amb eixa premissa de qualitat, en la Jove Orquestra Simfònica es treballa per a aconseguir el millor de cadascun dels seus components, per a aconseguir l’excel·lència.

La ‘federal’ és una agrupació que es compon de joves músics d’entre 18 i 28 anys les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana que cursen estudis avançats de música

Músics excel·lents

Per a Cristóbal Soler, «és una realitat la quantitat de músics que té la nostra terra, però no hem d’oblidar que gràcies a les societats musicals, gràcies a eixa quantitat de músics i d’escoles de música, podem aspirar a parlar d’excel·lència». «En la Jove Orquestra comptem amb una selecció de 90 músics que representen l’excel·lència de les societats musicals», afegix.

Amb la tercera gira patrocinada per l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), la Jove Orquestra Simfònica continua el seu compromís amb l’alta qualitat musical i la formació de nous talents. La trobada pedagògica en Benimàmet i els concerts programats són una mostra més de la seua dedicació a la promoció i desenrotllament de la música clàssica a Espanya.

En resum, la gira 2024 de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV promet ser una celebració de la música i el talent juvenil, destacant la riquesa cultural i artística de la Comunitat Valenciana i portant el seu so a noves audiències en tot el país.