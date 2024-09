Música i Segle d’Or

És gràcies a l’interés i el treball de la Fundació Cultural Capella de Ministrers, l’ànima de la qual és el seu director, Carles Magraner, que, quasi en els dies en què se celebraran les festes a les marededéus trobades, a la Universitat de València es portaran a termini, els dies 5-7 d’aquest més, unes jornades que, sota el títol de Música i literatura en el Renaixement, faran una ullada mínima -la matèria és abundantíssima i no es podria abastar tota ni en un any- sobre algunes qüestions d’una manifestació artística que molt sovint passa molt desapercebuda: la música. En part, perquè els son són intangibles i, a més, no sempre han deixat un rastre ben clar. I, lligats a aquells sons musicals, tot el que els envolta: les manifestacions dels sentiments humans, des de la festa i l’alegria -que sol acompanyar-se de danses i cançons-, fins a l’espiritualitat o el dolor, on també cap la música.

En aquests dies, un grup d’especialistes de diferents universitats s’acostaran -ens acostarem, perquè jo també hi participe- a la música de la fi del segle XV i bona part del XVI, des d’una òptica que sovint no és la més coneguda: des de la literatura, com a testimoni de les manifestacions musicals del període. I aquestes visions de la música des de la literatura començaran amb Albert Hauf, que s’acostarà als himnes litúrgics de què ens informa sor Isabel; seguiré jo mateix amb una aproximació al Cortesano del músic Milà, i es passarà tot seguit a dos aspectes més desconeguts: els cants de la forca, dels quals ens parlarà Alejandro Llinares, i el ressò del món medieval en les actuals representacions de la Carxofa, que serà explicat per Rafael Roca. Seguirem amb le coneguts àngels músics de la Seu -se n’ocuparà Teresa Izquierdo-; mentre que Eulàlia Miralles ens portarà una reflexió sobre els espais sonors en les Germanies i Maria Luz Mandingorra ens farà veure què pensava sant Vicent sobre la música. Finalment, Francesc Massip ens parlarà de les danses macabres medievals. Un ampli espectre que va de la festa a la mort, passant per la guerra i l’oració. A més, Francesc Villanueva presentarà les actes del II Congrés Internacional de Patrimoni Musical de la Corona d’Aragó, i Raül Sanchis Francés, Carles Mas i Anna Romaní s’ocuparan d’il·lustrar-nos amb una conferència-taller sbre els mestres de dansa dels segles XVI i XVII.

I tot això, adobat amb la magnífica música de la Capella de Ministrers, que farà les delícies del afeccionats a la música antiga.