Vols reforçar el teu hàbit lector? Fes de la lectura una activitat compartida

Per la tornada de les vacances, setembre és un mes tradicionalment lligat a l’establiment de nous propòsits. Si enguany el que tens al cap és reforçar el teu hàbit lector, Va de Llibres! et proposa fer-ho a través de la transformació de la lectura en una activitat compartida. Ací van una sèrie de recomanacions que t’ajudaran a expandir la teua experiència lectora fent xarxa al voltant de la literatura.

Relaciona’t amb el sector dels llibres

Si el teu objectiu és sostindre un hàbit lector, et serà més fàcil si construeixes un entorn favorable. Si encara no tens clara una temàtica o gènere pel qual començar, visita les biblioteques municipals i tasta diverses opcions fins a trobar una primera referència que t’enganxe. D’altra banda, relaciona’t amb els llibreters i llibreteres del teu entorn, són els professionals del llibre més propers a l’usuari i especialistes a conduir-ho pel camí dels seus gustos proposant eixos títols que poden marcar un abans i un després en el seu recorregut lector. Deixa’t recomanar!

Atén les xarxes socials

Les xarxes socials s’han posicionat com un espai dinàmic en el qual trobar recomanacions literàries per a resoldre el recurrent bloqueig lector o explorar nous camins. En el cas de TikTok, el hashtag #BookTok obri la porta a un univers de llibres on, per exemple, trobaràs la revista digital valenciana ‘El Mood’, la qual dedica un espai a la prescripció literària, així com a la història i curiositats del sector del llibre valencià, a través de veus autoritzades com ara la de Joan Usó (@melderomer.res) o Elsa Moreno (@aslemor99).

Forma part d’un club de lectura

Els clubs de lectura estan d’actualitat i és el seu caràcter col·lectiu i la conversa al voltant dels títols treballats un dels seus principals atractius. Els podràs trobar a llibreries o biblioteques i suposaran uns facilitadors de lectures, així com un espai d’intercanvi d’idees on, també, podràs trobar-te amb la visita d’escriptors i escriptores, els quals acostumen a participar en aquests espais per tal de contactar amb les seues lectores.

Participa en festivals literaris

Un festival literari transforma l’experiència lectora i la porta a altra escala. Aquests esdeveniments representen la celebració de la literatura i, a més de significar una oportunitat per descobrir un ventall de títols ampli i gaudir d’activitats relacionades amb el fet de llegir, són un dels principals punts de trobada entre les autores i lectors.

Al territori valencià no li falten propostes d’aquest perfil, durant el curs passat es van celebrar la Plaça del Llibre, esdeveniment dedicat a la literatura en valencià que va fer parada a localitats com ara Castelló, Alacant, Gandia, Montcada o València, la 59a edició de la Fira del Llibre de València, el festival de poesia Vociferio o Valencia Negra, proposta centrada en el gènere negre.