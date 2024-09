El Festival Renaixement comptarà amb AVocal CdM, Al Tayr Ensemble i Capella de Ministrers

El Festival Cultural Renaixement, organitzat per la Fundación Cultural CdM (FCCdM), albergarà els concerts de AVocal CdM, dirigit per Marco A. García de Paz, Al Tayr Ensemble i Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner. Aquesta huitena edició també inclourà les Jornades sobre el Segle d’Or valencià ‘Música i literatura en el Renaixement’, dirigides per Vicent Josep Escartí; i un taller de dansa en la Capella de la Sapiència, situada en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, del 5 al 7 de setembre.

Durant tres dies, aquest esdeveniment musical oferirà una mostra de tota la riquesa del Renaixement en diverses manifestacions que permetran a l’espectador gaudir de les expressions artístiques més significatives del Segle d’Or valencià, caracteritzat per la seua efervescència cultural i artística que va donar principi a l’Edat Moderna i en la qual es reflecteixen els ideals del moviment humanista que es va desenvolupar a Europa en els segles XV i XVI.

Les actuacions del festival, que tindran lloc a les 19:30h, començaran amb AVocal CDM que oferirà el programa Passione & Tenebrae, Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611), el dijous 5 de setembre, amb un repertori entorn d’aquest rellevant compositor i polifonista d’Àvila. Intèrprets, crítics, historiadors i amants de la música sacra renaixentista han elogiat i reconegut la importància i qualitat de la seua Officium Hebdomadae Sanctae.

Aquesta obra mestra del sacerdot està composta amb una profunda sensibilitat cap a la passió i l’ambient de tenebres de la Setmana Santa. Les diferents composicions reflecteixen la intensitat emocional i espiritual d’aquest període litúrgic, capturant tant la solemnitat i la tragèdia de la crucifixió com l’esperança i la redempció associades amb la resurrecció.

De Granada a Constantinoble

Al Tayr Ensemble, integrat per Jon Wasserman (veu i corda pinçada), Olga Rodón (flautes) i Alberto Espinosa (percussió), brindarà ‘El viaje de Abendino’, de Granada a Constantinoble, el divendres, 6; un viatge musical que narra l’èxode d’un jueu sefardita des de la seua Granada natal fins a Constantinoble, amb motiu de l’expulsió ordenada pels Reis Catòlics en 1492. Durant el seu periple a través del Mediterrani, el protagonista entrarà en contacte amb una pluralitat de realitats culturals, religioses i musicals, no exemptes de perills, fins al seu definitiu establiment a Constantinoble.

El programa combina composicions renaixentistes i medievals (preses del Cançoner de Palacio i el Codex Squarcialupi, entre altres) amb repertori tradicional sefardita, música clàssica andalusina i peces de tradició oral dels Balcans i Anatolia.

Per la seua banda, Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner, clausurarà l’edició amb Ritual, cants sefardites i àrab–andalusíes en la diàspora, el dissabte 7; un viatge màgic a través de la història i l’espiritualitat, una connexió íntima amb les arrels culturals i religioses que una vegada van florir en la península Ibèrica, amb melodies que actuen com a testimoniatges vius de com la música pot transcendir les barreres del temps i l’espai, erigint-se com a ambaixadora de la tolerància i la riquesa intrínseca de la diversitat. Per a aquest repertori, Capella de Ministrers interpretarà joies musicals rescatades de l’Espanya medieval i la diàspora sefardita, una mostra de la riquesa cultural i influències de les comunitats àrabs, jueves i espanyoles que es s’erigeixen com a ponts culturals.