Pimentó amb Murillo

Hui, centenari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellés, hauria complit 52 anys l’amic José A. Murillo, que ens deixà de manera prematura el passat mes de juliol. I, com no podia ser altrament, en el context de les festes majors d’Alaquàs, diversos dels col·lectius als quals va pertànyer han impulsat actes d’agraïment i homenatge envers una persona que excel·lia pel seu esperit servicial.

Així, tant ahir com hui, les associacions d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa i de la Cordà l’han nomenat soci d’honor a títol pòstum. Per la seua banda, el dilluns, en el transcurs del XXXIV Certamen de Poemes d’Alaquàs, l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar l’homenatjà amb múltiples paraules d’estima; i també impulsà la primera edició d’un reconeixement social que, a partir d’ara, s’anomenarà «Aportació Solidària José A. Murillo». En conseqüència, cada any el col·lectiu donarà el 5% del seu pressupost a alguna de les entitats locals que treballen pels més dèbils de la societat. I és així que el reconeixement d’enguany ha sigut per a l’associació de voluntariat Cor de Vila, del qual el nostre amic fou fundador i vicepresident.

Cartel del concurs. / ED

Al seu torn, Cor de Vila ha anunciat l’organització, per al proper dissabte dia 7, del «I Concurs de Pimentó amb Tonyina José A. Murillo», que compta amb la col·laboració de la societat gastronòmica El Cullerot i l’agrupació d’hostalers Ahora Alaquàs. I que té una doble finalitat: reconéixer una persona tan vinculada a la cultura festiva; i fomentar que particulars i col·lectius cuinen l’emblemàtic i suculent plat. Per a estimular-ne la participació s’han anunciat un parell de premis: un esmorzar per a dues persones en un bar de la població i un joc de cassoles de fang artesanals amb la marca que utilitzaven els Aguilar al segle XV.

Es tracta d’una magnífica iniciativa. I, a banda de felicitar-ne l’organització, voldria proposar que, de cara a properes edicions, es contemple la possibilitat de convocar una tercera modalitat destinada a l’elaboració d’una variant del pimentó amb tonyina diguem-ne divertida –creativa, en qualsevol cas– que ben bé es podria denominar «Pimentó amb Murillo». M’imagine al seu costat fent-ne el tastet, mirant-lo riure i sucar mentre em diu: «Veus aquest trosset de pa? Ara faré com Estellés amb el pimentó torrat: cloc els ulls i me’l fot!».