Hem acabat l’any desesperançats. Tenim la necessitat d’eixir del pessimisme. Les paraules i els rituals poden ajudar-nos. N’hi ha una que té un matís optimista: ‘avant’. És un bon adverbi per a expressar el que ha d’estar primer. Però, sobretot és una bona interjecció que s’empra per a encoratjar una persona a seguir el camí.

Trobe que, en la que cau, continuar ‘avant’ amb la tradició dels Mags de l’Orient ajuda. Estos dies torne a escoltar la “Fantasia Sinfónica de los Tres Reyes Magos” d’Hugo Ginesta i Manuel Andrés. Em fa pensar intensament que els rituals que s’acosten a les utopies, per molt impossibles que pareguen, acaben per canviar el món. Hem de reivindicar que la seua màgia s’inicia en el món de les lletres, amb una carta i un sobre. En el segle xxi electrònic, és encara un triomf de l’escriptura. Així que, després de més de dos mil·lennis, escrivim per a somniar i creure que tot pot fer-se real.

Per un segon motiu, hem de seguir ‘avant’ i valorar el que aporten les figures dels Reis de l’Orient. Recordem que no és destacat que en foren tres o més, sinó el fet que representen les diferents races o cultures. En este temps de sers humans de primera i segona, cal recordar que no és important el color de la pell de les figures reials. Ara que determinats sectors polítics tenen fixació per la immigració il·legal, cal recordar que el planeta no té persones propietàries. Hem d’aconseguir la regulació del dret a la vida digna sense plantar tanques i sembrant comprensió i solidaritat.

Finalment, afegiria una tercera raó per a prosseguir celebrant la “Nit de Reixos”: eixa denominació popular vigent en el nostre territori reivindica la identitat. Després de la tragèdia del 29 d’octubre, hem descobert que sentir prop la identitat ens ha espentat a interpretar l’himne de Serrano i Thous o la Muixeranga. Hem cantat junts i juntes entre llàgrimes. Hem solucionat poc, però ens ha donat forces per a recuperar. Per tant, també podem viure la festivitat màgica com a part de la identitat. Farà alegrar-nos uns moments en mirar la cara dels infants i sentir-nos més poble que ajuda al poble.

En definitiva, aprofitem la interjecció ‘avant’ per a reivindicar una festivitat i encoratjar-nos a superar l’adversitat. Els nostres somnis diluïxen part de les llàgrimes fosques.