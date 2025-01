La FSMCV recull a Chicago ajuda per a les societats musicals afectades per la dana

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha signat un nou conveni de col·laboració amb l’entitat WASBE (associació internacional sense fins de lucre oberta a totes les persones, institucions i indústries interessades a les bandes simfòniques de vent) durant la celebració de la fira Midwest Clinic a Chicago. Aquest acord té com a objectiu fomentar la música de vent i inclou el compromís de treballar conjuntament en iniciatives futures. Així mateix, la FSMCV ha iniciat un conveni amb la Societat Internacional per a la Investigació y Promoció de la Música de Vent (IGEB), que també busca potenciar la música de vent a nivell global.

Conveni signat durant la fira Midwest Clinic / Levante-EMV

El Midwest Clinic és un esdeveniment anual que reuneix més de 20.000 professionals del sector musical, centrant-se especialment en l’educació musical escolar i les bandes. La signatura d’aquest conveni representa un pas important per a la FSMCV, ja que busca expandir la seua influència i compromís amb la música de vent. La presència de la FSMCV en aquesta fira també ha posat en marxa diverses campanyes internacionals dedicades a donar suport a les societats musicals que han patit les conseqüències de les inundacions ocasionades per la DANA a València. Representa un acte de solidaritat del món musical amb les comunitats afectades i busca contribuir a la seva recuperació.

Un dels moments més emocionants de la fira va ser la visita dels Barcelona Clarinets Players, grup nominant als Grammy Latinos 2024, amb dos valencians entre els seis membres. La seua presència en l’stand de la FSMCV va mostrar la voluntat d’ajuda de tot el sector.

La visita a Chicago subratlla l’interès de la FSMCV per promocionar i elevar la visibilitat de la cultura musical valenciana en el context internacional, així com per reconèixer i fomentar el talent musical propi. Les accions realitzades durant el Midwest Clinic evidencien l’esforç continu de la FSMCV per recuperar els recursos i actius perduts per les societats musicals que s’han vist afectades per les riuades.

Noves converses

A més de les iniciatives mencionades, la FSMCV ha començat converses amb diverses universitats dels Estats Units amb la intenció d’establir un programa de beques per a músics valencians. Aquestes beques facilitarien l’accés a estudis superiors de música als joves talents de la Comunitat Valenciana que desitgen enriquir la seua formació musical en el context acadèmic americà. Esta iniciativa no sols beneficiarà als estudiants, sinó que pot contribuir a una major integració dels músics valencians en el panorama musical internacional.

Amb la signatura del conveni, la FSMCV reafirma el seu compromís amb el desenvolupament de la música de vent, així com amb la integració i formació de músics. Onoves oportunitats i xarxes de col·laboració internacional. El conveni constitueix un pas en l’expansió i la promoció de la cultura musical valenciana. Les iniciatives de suport a les societats musicals afectades per les inundacions, juntament amb el programa de beques per a estudiants, reforcen el treball del sector musical valencià per garantir la recuperación després de la DANA.