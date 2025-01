Les inundacions de 1677 (I)

El dietaristas mossén Joaquim Aierdi (+ 1688) és un autor nostre encara poc conegut pels valencians, tot i que es toba editat des de fa ja un quart de segle, a partir de la meua tesi doctoral. Si ho dic és perquè narra tantes coses, que esdevé un arxiu quasi inabastable. I també per a un tema com el de les inundacions que ara és tan actual.

Sens anar més lluny, la que recull de la tardor del 1677. Començà el 20 de setembre i Aierdi explica que, després d'un parell de ruixats aquella nit, "a les sis y micha comensà a ploure de manera sinse parar, sempre de un thenor, fins a la una del dia, ab grandíssims trons y rellams, que fonch cosa molt de admirar, totes les cases plenes de aigua, tots los pous eixint-se’n, totes les plases en aigua a la sintura." Això feu que "de moltes cases demanaven misericòrdia, perquè se ofegaven de tots punts, en les cases que eren fondes. Fonch lo machor diluvi que els que vivien havien vist ni oït, perquè, en la plasa de Predicadors, havia de ser molt alt lo cavall per a que, pasant, se li devisàs lo albardo." En alguns altres convents i en altres temples la situació també va ser complicada. I Aierdi indica que "plogué tot lo dia y tota la nit següent" i assenyala que "la causa de tan gran dany fonch que els de Ruçafa tenien posades les cadires eo almenares al vall, per a regar, y regolfava y la aigua no tenia despedida, ans bé regolfava. Y el vall machor, sobre ser tan gran, regolfava". És a dir, el sistema de desaigüe de la ciutat havia fallat.

L'endemà sembla que l'aigua havia netejat el clavegueram: "lo vall estava desembarasat, no fon tant lo dany, menys del de alguns albellons que a ocasió de esar enbosats no podia córrer la aygua". Amb tot, aquella nit s'ofegà una dona "al pi de Sent Geroni". L'endemà, dia 22, "de Benimaclet vingueren a València a demanar socorro perquè se ofegaven". Però l'episodi d'inundacions anava a més: "el barranch del Palmar ixqué i entrà per lo carrer de Morvedre fins al pont dels Serrans. Y les cases primeres que estan al pont, que és lo puesto més alt, estaven de aygua fins al coll de una persona..." I acaba exclamant: "Què farien les de més a dins del carrer, devés les Carniseries, que és lo més fondo!"

La pluja sembla que havia afectat de manera severa la part del nord de València i, en créixer els barrancs que hi passen, van causar la desgràcia als habitants d'allà. Però, el malany no sols va ser a la vora de la ciutat: va negar bona part del que ara és la comarca de l'Horta Nord.