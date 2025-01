Estellés no s’acabarà mai

«El fang, la pluja, el fang, els carrers plens de fang,

l’aigua, l’aigua caient, a dolls, de les teulades;

els carrers plens de fang, les sabates amb fang,

[...] He plorat molt. He vist coses. He plorat molt»

Així va descriure Vicent Andrés Estellés el fang, la pluja, les llàgrimes que van caure després de la riuà de 1957. En 2024, any de commemoració del naixement del poeta del poble, els seus versos, sempre vigents, s’han convertit en missatges d’ànim que s’han vist a moltes localitats afectades per la dana del passat 29 d’octubre, al temps que s’han convertit en lemes a les multitudinàries manifestacions contra la gestió política al voltant de les inundacions.

«Molts dels seus poemes són aplicables a hui en dia, quan la societat civil s’ha tret la bena dels ulls i ha començat a treballar com un tot contra els abusos i excessos d’uns governs que no els representen i no han estat a l’altura de les circumstàncies», assegura Pau Alabajos, portaveu de la Plataforma Cívica Cent d’Estellés, per a qui les imatges de la injustament anomenada generació de vidre «treballant colze a colze amb els veïns i veïnes que ho han perdut tot això fa la sensació de ser poble, d’eixa idea de ser poble que va transmetre Estellés amb el seu Propietats de la pena».

Alabajos, qui és l’autor de l’única biografia del també periodista de Burjassot –Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble, editat per Sembra Llibres–, ha recorregut pobles i ciutats d’arreu del món musicalitzant els seus poemes. Defén que «la gent sempre ha fet Estellés seu», i reivindica que la celebració de l’Any Estellés «ha servit per a afiançar la seua figura, expandir-la, escampar-la per altres àmbits als quals no havia arribat, i també per internacionalitzar-la».

A la publicació de la biografia, entesa com «un artefacte divulgatiu perquè els adolescents es pogueren identificar amb el seu treball i la seua vida, així com amb el seu compromís polític i cívic a través de la literatura, i, sobretot, amb la llengua», s’han sumat tallers didàctics a centres educatius, les trobades d’Escola Valenciana o traduccions de la seua obra a altres llengües. A més, els versos del poeta han viatjat fins a la FIL de Guadalajara (Mèxic), la Universitat de Zúric (Suïssa) o l’Institut Cervantes de Brussel·les (Bèlgica), entre altres. Però, encara queda «moltíssim a fer, perquè, com diu la dita, Estellés no s’acaba mai». De fet, les celebracions del centenari no conclouran fins al març amb un acte d’acomiadament.

«Crec que a Estellés li hauria fet certa gràcia que l’homenatge sorgira de la gent, del poble. Un entre tants, com deia ell», afirma Alabajos, qui remarca que a l’organització de la societat civil s’ha afegit el suport d’ajuntaments, la Diputació de València i Alacant, el Ministeri de Cultura o la Generalitat de Catalunya. «Això demostra que la dreta valenciana no és un bloc homogeni i que n’hi ha moltes persones que no són sectàries i que entenen que Estelles és un referent cultural sense cap mena de dubte, ineludible», apunta, per lamentar «l’intent de boicot per part d’institucions públiques valencianes, com Les Corts o la Generalitat».

En paraules d’Alabajos, aquesta oposició «demostra la presència a les institucions de gent indesitjable i sectària, que únicament vol dividir i perseguir la nostra llengua i la nostra cultura. És l’herència que tenim del franquisme». I, com hauria reaccionat Estellés als atacs contra la commemoració de la seua vida i la seua obra? «Mantindria la seua posició política d’avantguarda i de posar-se del costat del poble, sobretot en defensa de les llibertats civils, que són l’antítesi d’allò que propugna la ultradreta, que el que vol és minar o fer esclatar la democràcia». n