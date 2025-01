Els Premis Ovidi anuncien els finalistes d’una edició «de rècord» i dedicada a Estellés

El jurat de la XIX edició dels Premis Ovidi de la música en valencià ha anunciat els finalistes de les 16 categories que coneixerà el seus guanyadors el proper 19 de gener, al Teatre Serrano de Gandia.

Es tracta d’una edició «de rècord», ja que el nombre de publicacions musicals avaluades ha augmentat un 29 % respecte al 2023. Estos guardons demostren, així, «el bon estat de salut» dels artistes i formacions que usen el valencià en les seues composicions.

En total s’han presentat un total de 267 publicacions musicals, entre LP, EP i senzills.

Només es coneixen dos guardons, que dja s’havien revelat: el de Trajectòria Artística que rebrà L’Ham de Foc; i el de Suport a la Música en Valencià, que s’ha atorgat a Germà Alcayde. Ajornada per la dana, la cita estarà dedicada a la figura de Vicent Andrés Estellés, després de l’any del seu centenari —amb un premi a la millor musicació d’un poema del poeta de Burjassot i vàries actuacions—i també estarà marcada pel record a les més de 220 víctimes de la dana i la solidaritat amb els músics afectats per la catàstrofe, avança l’organització.

En este sentit, el Col·lectiu Ovidi Montllor (COM) recorda que manté oberta fins al 19 de gener la campanya de recaptació de fons.

La gala serà presentada per l’actriu Marina Alegre i durant la gala hi haurà actuacions d’Esther. El jurat musical d’enguany ha estat integrat per Amàlia Garrigós, Carla González, Josep Vicent Frechina, Quim Vilarnau, Vicent Xavier Contrí i Xavier Aliaga. Per la seua banda, el jurat visual ho componen Cèsar Amiguet, Lina Vila i Víctor Serna.

A Millor disc de Cançó opten Andreu Valor (A mamar tots els versos); Borja Penalba (Giròvag), Hugo Mas i Bron (Valls); i Verdcel (ReSàmara). Com a Millor disc de Música Familiar, els finalistes són: David Reig Delhom (La vertadera història del Tio Pep basada en fets inventats); De Paper (Només les flors); Marcel el Marcià (Si Fora Nostra); i Trobadorets (Creixem).

En Folk, els nominats són Trib Reial (Terra Màgica); Jonatan Penalba Maria José Fernández i Christian Penalba (Folk a banda); Miquel Gil (Viatger); i Solk (Nus); mentre que en hip-hop i Electrònica: D’Altre Poble (Granissat); Palmer (Conxorxa); Rawpublic (Redemption); i Sociologia Animal, (Contrapoder vol.2).

En la categoria de Mestissatge figuren El Diluvi (El primer ball); La Fulla (Nucs de vidre); Malifeta (Mitologia); i Pep de la Tona (El temps de la calor); mentre que en Pop els finalistes són Àlex Blat (Margulis vol. 1); Atlàntic (Desnivell positiu); Colomet (Blau); i La Fúmiga (Tot està per fer).

El Rock està representat per Lamprea (Al ras); Raïssa (Colombaire Math Cúmbia); RUA (Senglars); i Vaire (Catarsi). A més, el millor disc Revelació eixirà d’entre La Fulla (Nucs de vidre); Mala, (EP.1); Margalef (Vida i mort a l’Horta Nord); i Quinto (V).

Les aspirants a Millor Cançó són «A ciutat-k amb Paul Valery»,de Borja Penalba; «Caminem la nit», Pep de la Tona; «Emili Baró, 14», de Malifeta; i «Nineta», de Miquel Gil. Alguns artistes sumen més d’una nominació i, per exemple, a Millors Arranjaments i Producció estan nominats Andreu Valor, Colomet, La Fúmiga i El Trib Reial. Pel que fa a la millor lletra, les finalistes són estes: «Al ras», de Lamprea; «Corredor del Mediterrani», de Sociologia animal; «El miratge», d’ Oller i Guerra, «L’agraïment», de Microscopi; i «Seguidilles mamarratxis», de Palmer

Finalment, el guardó a la Musicació de Vicent Andrés Estellés el disputen temes adaptats de Pau Alabajos, Andreu Valor, Maria Faubel, i Mar Morález.

Els Premis Ovidi de la música en valencià també té categories visuals, a millor disseny de portada i millor videoclip.