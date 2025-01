Robert Carsen ja assaja a les Arts la seua icònica «Dialogues des Carmélites»

Una de les grans apostes artístiques de la temporada 2024-25 està a punt d’arribar a les Arts. La producció de Robert Carsen de "Dialogues de Carmélites" — una òpera de Francis Poulenc— ja està realitzant els assajos i té prevista la seua estrena el 23 de gener, dia en què el director canadenc tornarà al coliseu valencià després dels èxits i l’excel·lent acollida d’ "Elektra", en 2020, i d’ "Orfeu ed Euridice", en la passada temporada.

"Dialogues de Carmélites" conta la història de setze carmelites guillotinades durant la Revolució Francesa i és «un dels treballs més icònics de la seua carrera, que ha contribuït a consolidar la seua reputació com un dels més grans directors d’escena dels últims 30 anys», recorden des de les Arts. A més, esta versió és considerada la producció de referència de l’obra de Poulenc, des de la seua estrena en 1997. Ja ha conmocionat al públic de Londres, Milà, Viena Chicago, Amsterdam, Toronto i Madrid, entre altres.

Entre altres, destaquen l’ús magistral per part de Carsen de l’espai i la llum, juntament amb la seua excepcional direcció d’intèrprets. De fet, «el muntatge de Carsen planteja un dels majors reptes artístics en la història recent dels Arts», ja que compta amb més de 230 músics i artistes en una sola producció: 25 intèrprets solistes, 59 cantants del Cor de la Generalitat, 75 figurants i 77 músics de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) en el fossat.

Tanmateix, Diàlegs de Carmelites també suposa un desafiament en l’àmbit tècnic. La seua representació precisa d’espai escènic útil de 700 metres quadrats —xifra rècord en el passat més immediat dels Arts— per a albergar l’escenografia de Michael Levine. En concret, hi haurà tres impressionants murs de 17 metres d’altura, el pes de la qual oscil·la entre una i 1,5 tones, que es mouen de manera constant durant l’espectacle per a configurar els requisits escènics del drama.

Una partitura única

Les Arts també detalla que Riccardo Minasi lidera l’apartat musical. Després de les seues celebrades incursions amb la OCV, el fundador de la prestigiosa orquestra Il Pom d’Or dirigirà per primera vegada en la seua carrera l’escruixidora partitura de Poulenc, considerada com a única en el seu gènere per portar a l’espectador a sentir de primera mà l’emoció i sofriment pel qual les protagonistes transiten fins al seu tràgic final.

En el nodrit elenc vocal, torna a les Arts la veterana diva Doris Soffel, brillant Klytämnestra en l’Elektra de 2020 i excel·lent Comtessa en La dama de picas’ en 2023, per a interpretar el lluït paper de Madame de Croissy. D’altra banda, debuten en el teatre d’òpera valencià algunes de les veus amb major projecció en el repertori francés, com les sopranos Ambur Braid i Alexandra Marcellier , jun amb el tenor Valentin Thill, acompanyats de reconeguts intèrprets com el baix Nicolas Cavallier i la mezzosoprano Michèle Losier.