La Simfònica de Madrid interpreta al Palau de la Música una «Novena» de Beethoven solidaria a favor dels afectats per la dana

El Palau de la Música acollirà el pròxim dimecres 5 de febrer, a les 18.30 hores, a la Sala Iturbi, el concert solidari «La Novena per a València» organitzat per l'Orquesta Sinfónica de Madrid, amb el qual la formació simfònica madrilenya desitja donar suport a la ciutadania afectada per la dana

D'esta manera, i amb la direcció del mestre Juanjo Mena, s'ha triat una de les partitures més universals com és la Simfonia núm. 9 «Coral» de Ludwig van Beethoven, que acaba de complir 200 anys des de la seua estrena. De caràcter gratuït, per a este concert solidari hi haurà una fila 0 les aportacions de la qual es canalitzaran a través del compte habilitat per la Generalitat Valenciana a este efecte.

Així mateix, la simfonia comptarà, a més, amb la inestimable participació del Cor Intermezzo, que dirigix Miguel Ángel Arqued i amb un important elenc vocal format per les veus líriques de la soprano Berna Perles, la mezzosoprano Marina Pardo, el tenor Juan Antonio Sanabria i el baríton José Antonio López.

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha convidat a la ciutadania a assistir a este concert i ha destacat que «l'Orquesta Sinfónica de Madrid no sols és una de les grans formacions musicals del país, sinó que compta amb una notable representació valenciana entre les seues files, la qual cosa fa que este concert siga també un símbol de germanor entre territoris».

Per a Llimerá «la Novena Simfonia de Beethoven és un cant a la fraternitat i a la solidaritat, i la seua interpretació en este context solidari reforça el seu missatge universal. El meu més profund agraïment a l'Orquestra i al seu equip per sumar-se a esta causa tan necessària amb tant d'entusiasme i compromís».

Accions solidàries

Per part seua, des de l'organització, s'ha expressat que l'OSM «des de la seua creació fa més de 120 anys, ha col·laborat amb entusiasme en infinitat d'accions solidàries. La terrible situació de València no anava a ser una excepció». Respecte a l'obra programada han afegit que «la Novena de Beethoven és un cant d'esperança i d'alegria i, sobretot, és una obra amb un enorme poder de convocatòria. Amb eixe esperit anem a València: a aportar el millor que sabem fer per a ajudar al fet que eixa terra torne a estar encara més bonica que abans de la dana».

Esta serà la quarta ocasió que la formació madrilenya puge a l'escenari de la Sala Iturbi de l'auditori valencià. És la titular del Teatro Real des de la seua reinauguració el 1997. Fundada el 1903, es va presentar en el Teatro Real de Madrid el 1904, dirigida per Alonso Cordelás. El 1905 va iniciar la col·laboració amb el mestre Arbós, que es va prolongar durant més de tres dècades, en les quals també van ocupar el podi figures de la talla de Richard Strauss i Igor Stravinski. El 1935 Serguei Prokófiev va estrenar amb l’OSM el seu Concert núm. 2 per a violí i orquestra, dirigit per Arbós. El 1981, després d'un acord amb el Ministeri de Cultura, va passar a ser l'orquestra estable de tots els espectacles del Teatro de la Zarzuela. El 1990 va recuperar el seu cicle de concerts simfònics que havien començat a principi de segle.

Des de la seua incorporació al Teatro Real com a Orquestra Titular ha comptat amb la direcció musical de Luis Antonio García Navarro (1999-2002), Jesús López Cobos (2002-2010) i, actualment, Ivor Bolton, amb Pablo Heras-Casado i Nicola Luisotti com a directors principals convidats. A partir del 2025 assumirà el càrrec titular Gustavo Gimeno. A més de treballar amb els directors espanyols més importants, ha estat dirigida per mestres com Mirga Gražinytė-Tyla, Mark Wigglesworth, Donen Ettinger, Peter Maag, Kurt Sanderling, Krzysztof Penderecki, Mstislav Rostropovich, Semyon Bychkov, Pinchas Steinberg, Armin Jordan, Peter Schneider, James Conlon, Hartmut Haenchen, Thomas Hengelbrock, Jeffrey Tate, Lothar Koenigs, Gustavo Dudamel, David Afkham i Asher Fisch. El Teatro Real ha sigut guardonat amb el International Opera Award com a millor teatre d'òpera del món del 2019, amb l'Orquesta Sinfónica de Madrid com la seua orquestra titular. Al setembre del 2022, va debutar al Carnegie Hall amb Juanjo Mena en la direcció musical.