El futur de la música valenciana brilla a la Plaça de la Verge de València

L’any musical a València ha començat amb una cita, a la emblemàtica Plaça de la Verge, transformada en un autèntic escenari musical, acollint el concert que va reunir una banda formada per 94 participants. Aquest esdeveniment va comptar amb la participació, el primer divendres de l’any, de 68 músics i 26 coralistes, provinents de diverses escoles de música de la ciutat. Sota la direcció de Adrià Sánchez Castelló, la banda va interpretar un repertori de cançons nadalenques que va fer vibrar els assistents, amb interpretacions de clàssics com «Joy to the World», «El Tamborilero» i «Jingle-Bell Rock».

L’organització de l’esdeveniment va estar a càrrec de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), amb el patrocini de la Presidència de la Generalitat Valenciana, la qual cosa ressalta el compromís amb la promoció de la música amb denominación d’orige. Adrià Sánchez Castelló, director del concert i natural de Burjassot, té una àmplia trajectòria en el camp musical, havent dirigit diferents agrupacions i rebut múltiples reconeixements a nivell nacional i internacional. És professor de Saxofon pel Conservatori Superior de Música de Navarra.

En la seua formació compta amb un Màster universitari en Desenvolupament de les Capacitats Musicals, un Màster en Gestió de Projectes i Espais Culturals i el Màster universitari en Professor d’Educació Secundària. Actualment dirigeix els projectes artístics i pedagògics de l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau.

Mitjà d’expressió i cohesió

El concert no només va oferir una plataforma per als talents emergents de València, sinó que també va reafirmar la importància de les tradicions nadalenques a través de la música.

La música, com a mitjà d’expressió i cohesió social, va contribuir a enfortir els llaços comunitaris en un ambient festiu.

Les organitzacions que van recolzar aquesta iniciativa van ressaltar la importància de la música en la vida social i cultural de València, creant un espai on el gaudi i la celebració són possibles. Aquest tipus d’esdeveniments subratllen la rellevància que tenen les societats musicals en la vida quotidiana, apropant l’art a totes les generacions i promovent una àmplia participació dels ciutadans.

La FSMCV promou la música com a motor de transformació social i cultural

Les reaccions del públic van ser positives, amb nombrosos assistents que van aplaudir i gaudir de la vetllada.

La música nadalenca es va convertir en el fil conductor d’una celebració que va convidar a recordar els valors d’unió i comunitat que caracteritzen aquesta època de l’any.

El concert va generar un ambient de complicitat entre el públic, que va participar activament i va demostrar l’apreciació per les propostes artístiques locals.

El programa estigué format per Joy to the world (Frank J. Cogollos), Quatre Nadalenques (Arr.: Pablo Sánchez), El Tamborilero (Arr.: José Rico), Fum, fum, fum (Arr.: Frank J. Cogollos), Especial Navidad (Villancicos populares), Jingle-Bell Rock (Arr.: Frank J. Cogollos), Christmas Morning (Arr.: David Postiguillo), Nadal a València (Frank J. Cogollos), El Reno Mágico de Navidad (Ferrer Ferran) i Radetzky March Reloaded (Arr.: E. Barrachina).

Tota la preparació del concert es va dur a terme des de l’Alqueria Julià, la casa de la música on els tallers varen permetre els assajos dels joves músics al llarg de les dates de Nadals.