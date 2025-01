Les inundacions de 1677 (i II)

Conforme avançaven els dies, les notícies devien d'anar arribant al mossén dietarista. De fet, la següent anotació que fa és ben evident: "Tota la Orta, per la part de Morvedre, feta una mar. Tot lo que es podia divisar de puestos molt alts, y de torres y el Micalet, es descobria, tota la campanya de Benimaclet, Alboraya, Foyos, Vinalesa, Masamagrell y tots los llochs, que per eixa part ya tots demanaven misericòrdia, perquè tots los cams estaven com una albufera." Una imatge que recorda ben bé el que ha passat aquests dies passats. Aierdi, afegeix: " Y fonch de modo la afflicció que obligà als del carrer de Morvedre a entrar en València, demanant a grans crits favor, perquè tota la chent se havia retirat a Senta Mònica y a la casa que està a la baixada del pont de Serrans."

Les autoritats, davant aquella desgràcia, reaccionaresn: "anà el virrey a molta presa, el governador y demés ministres a veure si es podia remediar alguna cosa." Tanmateix, "com lo dany era tan gran, no es pogué fer res, ans bé es temia molt no rebentàs lo riu alguna paret de l’apitador y entràs també per esta altra part." El riu sembla que seguia creixent, a mesura que baixava l'aigua que javia plogut més amut. Tanmateix, la cosa va anar minvant: "volgué Déu que amainà, y llevaren un tros de apitador y per allí se n’anava la aygua, que chirava al pla de la Zaidia, que també estava ple, així de la aygua del carrer de Morvedre com de la del riu, que estava per lo pont Nou."

Aierdi -no hem d'oblidar que era un ric i poderós beneficiat de la Seu- passa tot seguit a informar-nos del que a ell més li agradava: les cerimònies religioses que a la catedral de València i en altres temples locals es varen fer, "a ocació de la gran aygua". Litúrgies i totcs de campanes fúnebres, sermons i oracions pertot arreu enmig de la desgràcia i, com diu el dietarista "sempre la aygua, a ratos, moltes batudes". La imatge d'aquella València envoltada de terres inundades mentre plovia i sonaven a mort les campanes, degué ser esgarrifadora en una població que feia només tres dècades que havia passat una epidèmia de pesta.

No sé dir fins on va arribar l'extensió de las inundació provocada pels barrancs del nord de la ciutat, però Aierdi assenyala que, quan els canonges volgueren anar a rebre l'arquebisque, que venia de Vila-real, "es ductava poguessen aplegar al Puig, perquè per eixa part havia estat la major inundació a ocasió de aver plogut de ayre tortosí".