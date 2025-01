Propòsits lectors per a 2025

Amb l’arribada del nou any, sorgeixen les llistes interminables de propòsits. En aquest cas, lectors. Hem preguntat a diferents professionals del sector del llibre valencià per conéixer quines són les seues metes de cara a aquest exercici. Les compliran? Haurem de preguntar-los d’ací a dotze mesos per confirmar-ho.

Llegir més per plaer i menys per treball

A l’editor de Barlin Libros, Alberto Haller, li agradaria «llegir més per plaer i menys per treball». «Quan et dediques a això, pareix que tot és treball tota l’estona, i moltes vegades deixes de gaudir d’obres que, des d’una altra perspectiva vital, miraries completament diferent», reflexiona. Un altre propòsit, aquell que més es repeteix entre els lectors i lectores: «Llegir coses pendents».

No dubta sobre les seues recomanacions per a 2025. "Homes, amor i cures", de Francesc Miró editat per Sembra Llibres, com a «literatura divulgativa, que té la capacitat d’arribar a molta més gent d’una manera molt més senzilla». I "El arte de la conversación literaria", de Raquel F. Cobo, que publicarà Barlin Libros en març: «És un llibre deliciós, que espere que tinga el recorregut que es mereix».

Propòsits lectors carregats de solidaritat

«Com que els bons i les bones lectores no som persones alienes als fets que ens envolten, un dels propòsits lectors per al 2025 ha d’estar carregat de solidaritat», proposa la bibliotecària de Meliana, Pilar Bueno, qui convida a visitar, fins al 30 de gener, la llibreria virtual https://www.llibresdana.com/, per donar suport a les editorials damnificades per les inundacions.

Quan pensa en recomanacions no perd de vista que «la lectura i la vida van de la mà». Ens envia una llista molt interessant, de la qual prenem nota immediatament. Però, per qüestions d’espai, ací ens hem de quedar només amb una: "Mor una vida, es trenca un amor", de Joan Pla, disponible al catàleg de Bromera, «en la qual moltes generacions ens iniciàrem en la lectura en valencià».

Llegir i escriure poesia en valencià

La poeta i creadora escènica, Elsa Moreno, no ha variat els seus propòsits lectors respecte a anys anteriors: «Continuar apostant per les llibreries de barri i locals, intentar que totes les meues compres de llibres siguen en aquests establiments i, sobretot, recolzar les llibreries afectades per la dana».

Reconeix que, malgrat ser valencianoparlant, li costa més escriure poesia en valencià perquè té «menys referents». Per això, aquest 2025 s’ha proposat llegir més poesia en valencià. «És un deure que tinc jo com a poeta d’ací de la terra; un deure personal i una decisió política que he de fer i que estic en aquest camí», remarca. La seua recomanació, com no podia ser d’altra manera, és el Premi València de Poesia 2024: "Venien i se m’enduien", d’Ismael J. Sempere i editat per Bromera.

Llegir més teatre

Des del pòdcast Gent ràndom, Lourdes Frasquet i Quim Ruiz, comencen l’any proposant-se «llegir més». «Sempre tenim eixe regust de ‘mai es llig prou i ens falta vida per llegir tot el que volem’», manifesten. Entre les noves lectures, volen incloure més gèneres que no lligen habitualment.

Destaquen el teatre com a «gènere superminoritari» i, en concret, posen en valor les obres editades per Sembra. Dos exemples: "Un estiu" i "Una carretera sense arbres", ambdues de Clàudia Serra. Quim s’ha llegit la segona i Lourdes encara les té pendents. «Tenim moltes ganes de llegir-nos-els perquè pensem que no estem acostumats a llegir teatre. I és interessant abordar aquest gènere no només des d’anar a veure la representació, sinó també abordar-ho des de la lectura», subratllen. n