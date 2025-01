Qüestionari bibliotecari a Susi Orts

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

L’hereva del mar de Juan Francisco Ferrándiz.

L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

Més enllà dels murs de Mercè Climent (juvenil) i L’home del sac d’Almudena Francés (infantil).

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

Dones sense nom de Silvestre Vilaplana i Lecciones de Química de Bonnie Garmus.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

Tirant lo Blanc.

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

Terminus, de Joan Benesiu; Editar guerra y paz de Mario Muchnik.

Quina és la primera lectura que recordes?

Las zapatillas rojas, d’Andersen.

Lliges més d’un llibre a la vegada?

Sí.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

Silló de lectura en casa.

Una frase que recordes de les teues lectures.

«Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí siga llarg».

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

M’és difícil triar un sols. Hi ha moltes i molts, és com preguntar a qui vols més al pare o a la mare. M’agraden entre d’altres: Joan Benesiu, Irene Solà, Irene Vallejo, Antonio Machado, Miquel Martí i Pol, Gianni Rodari.

Quin gènere t’agrada més?

La novel·la, l’assaig científic divulgatiu i la poesia.

Quina és la teua editorial de referència?

No tinc una concreta, hi ha varies i depén de si vull un llibre d’assaig, novel·la, poesia…Des de Libros del Zorro Rojo, Impedimenta, Acantilado, a les xicotetes edtorials valencianes com Andana, Ed 96, Sembra, Lletra Impresa, Balandra o Drassana. També Periscopim entre d’altres.

La teua biblioteca personal està organitzada?

Sí.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Tal vegada docent, també són mediadors en la lectura i acompanyen en la descoberta del món.