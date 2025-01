«Va de Bach»: dansa, imaginació i música per a tota la família

El Palau de les Arts Reina Sofia presenta «Va de Bach», un projecte de la companyia Aracaladanza junt amb el Teatre Real del Retir, que aúna dansa, imaginació i la música del genial compositor en un espectacle per a tota la família que es representarà al Teatre Martín i Soler del 16 al 18 de gener.

‘Va de Bach’ es basa en una idea d’Enrique Cabrera, fundador de la companyia que, a través d’un discurs coreogràfic guiat per la música de Bach, submergix a l’espectador en l’univers d’un dels grans genis de la història, l’obra de la qual «més que bellesa creativa, més que perfecció tècnica, més que profunditat intel·lectual; és puresa espiritual i absoluta imaginació».

Cinc ballarins, uns globus que canten, un sorprenent goril·la o una mà geganta són algunes de les sorpreses que faran volar la imaginació de grans i xicotets al ritme del compositor barroc Johann Sebastian Bach, ha destacat la Generalitat en un comunicat.

Emoció i riures se citen en un somni escènic que, com a tal, falta d’estructura argumental i narrativa convencional amb el propòsit de despertar la imaginació.

Les Arts oferirà una doble sessió didàctica d’esta proposta els dies 16 i 17 de gener a les 10.00 hores i a les 12.00 hores. A més, el dissabte 18 de gener, el Teatre Martín i Soler acollirà una passada oberta al públic familiar amb entrades amb un preu de 15 euros per a adults i de 12 euros xiquets. L’espectacle, amb una durada aproximada de 55 minuts, està recomanat per a majors de 4 anys.

El reconegut compositor espanyol, Luis Miguel Cobo, ha realitzat l’adaptació d’algunes de les peces del mestre alemany donant-los el caràcter necessari depenent del moviment i moment de la funció.

El cos artístic de «Va de Bach» ho conformen cinc ballarins de la companyia: Carolina Arija, Jonatan de Luis, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez i Lydia Martínez, juntament amb la participació de Carla Maró.

La companyia Aracaladanza, destacada pel seu llenguatge escènic, atresora importants reconeixements a la seua trajectòria com el Premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut o diversos premis de la Fira Europea de Teatre per a xiquets i xiquetes, a més de diversos Premis MAX.n