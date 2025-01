«Cuina!», l’espectacle de circ i cuina de Patrícia Pardo es pot veure al Rialto

«Cuinar o no cuinar, eixa és la qüestió de la mà de tres pallasses a les quals la indústria de l’edulcoració els ha pervertit el gust i la voluntat», revela Patrícia Pardo.. Eva Zapico, Hèctor Rodríguez i Patrícia Pardo pugen a l’escenari del Rialto amb la direcció escènica de la mateixa Patrícia Pardo i la direcció de moviment i narrativa visual de Pau Bachero.

‘Cuina!’, l’espectacle de circ de Patrícia Pardo / IVC

L’obra narra una història d’amor, amb la corresponent presentació de personatges, idil·li, conflicte i resolució. En l’aspecte dramatúrgic, aclarix la seua directora, Patrícia Pardo, «l’espectacle estaria dividit en números que, si bé no podem denominar com a actes conclusius perquè tots es deuen a la història d’amor, sí que tindrien entitat suficient per a ser llegits com a unitats amb trets narratius i estètics diferenciats. Alguns tindran el diàleg o el monòleg com a motor; uns altres, la narrativa visual; i altres les imatges-metàfora com a píndoles de significat, evocació o provocació·».

Per a public adult

Cuina!, es un espectacle de clown, cuina en directe i crítica social de la companyia valenciana Patrícia Pardo.

L’espectacle es podrà vore del 16 al 19 de gener en el Teatre Rialto de València i el dia 16 hi haurà una funció matinal i un col·loqui amb el públic posterior a esta, en el qual la companyia revelarà el procés de creació de l’espectacle.

Cuina! és un espectacle de circ per a públic adult: clown, acrobàcia excèntrica i cuina en directe. Una producció de la companyia Patrícia Pardo amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, l’Ajuntament de València, Espai Inestable, Planters de L’Horta Teatre, Centre d’Investigació Escènica de Sineu (C.IN.E.) i Projecte Somiatruites.