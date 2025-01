El pont de Torrent

Aquests dies s’ha anunciat la imminent rehabilitació del pont que uneix els municipis de Torrent i Alaquàs, que deu ser un dels més antics de la comarca de l’Horta Sud; i també, un dels que millor va resistir l’envestida del passat 29 d’octubre. En llegir-ho, no he pogut evitar preguntar-me en quin moment degué ser construït. I, com passa sovint, he trobat la resposta a l’hemeroteca.

Així, la primera notícia periodística que, en referència a aquest carismàtic viaducte, he localitzat procedeix del diari La Correspondencia de España, que el 9 de febrer de 1863 comunicava: «Se hallan ya ejecutadas las bases del puente que debe situarse sobre el barranco de Torrent; se ha colocado, en la segunda y tercera pilas, la segunda hilada de sillería; se ha llevado a cabo la explotación en toda la faja de terreno que comprende el término de la expresada villa; y, finalmente, se está construyendo el encachado del citado puente».

Tanmateix, les obres –que s’havien iniciat a finals de 1862– toparen amb un greu contratemps; ja que, a conseqüència de la intensa pluja que caigué el 28 de maig de 1863, «la impetuosa corriente del barranco de la villa de Torrent se llevó la cimbra y andamiaje del puente en construcción». Amb tot, els treballs degueren reprendre’s amb una relativa celeritat; i el dia 16 d’agost el mateix periòdic constatava que ja s’havia «concluido la colocación de los cinco arcos menores, y cerrado igual número de los mayores, del puente que ha de facilitar el paso por el barranco».

Al cap de tres mesos, era el diari La Opinión qui oferia nous detalls sobre l’imparable avanç de les obres. I any i mig després, el 17 de juliol de 1865, la premsa anuncià la completa finalització de la imponent infraestructura viària: «Esta obra, la más costosa del nuevo camino que desde València ha de conducir a los de esta población [Torrent], se compone de cinco magníficos arcos que estriban sobre el lecho del barranco», asseverava l’anònim periodista. El pont, que havia costat d’edificar més de trenta mesos, era un prodigi de l’enginyeria de l’època. Per això, la recent riuada, tan devastadora, li ha provocat desperfectes, sí; però no ha aconseguit assolar-lo –tal com ha passat amb d’altres de més nous.