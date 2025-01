Un any per a visibilitzar, recuperar i reivindicar a Maria Beneyto

Cada any, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua tria a un escriptor per a enaltir la seua figura durant un any. En aquest 2025 serà Maria Beneyto a la qual se li tractarà de visibilitzar, recuperar i reivindicar. Ahí, la AVL va presentar el programa d’activitats previstes per a homenatjar una trajectòria literària que forma part del programa de recuperació i reivindicació d’autors valencians del període de postguerra que la institució ha portat endavant des de fa un temps amb els anys dedicats a Carmelina Sánchez-Cutillas (2020-21) i Maria Ibars (2024).

La Comissió, formada pels acadèmics Carme Manuel (presidenta), Josep Palomero (secretari), Ramon Ferrer, Àngels Gregori i Vicenta Tasa, ha dissenyat un programa d’activitats amb vocació de futur. «Desitgem que l’obra de Maria Beneyto forme part de l’arxiu cultural dels valencians i passe a formar part activa del nostre patrimoni literari», va dir Carme Manuel.

Comissió de l’Escriptora de l’Any 2025 Maria Beneyto / AVL

Així, l’objectiu de les propostes programades és aprofitar la celebració per a acostar a la ciutadania «la vida ferida de lletra» de l’obra poètica i narrativa d’una de les escriptores valencianes més importants, tant per la seua projecció estatal com internacional.

Activitats

L’exposició «Maria Beneyto: vida ferida de lletra» serà la primera de les propostes i s’inaugurarà el 20 de febrer en la Biblioteca Tres Forques, on es troba depositat el Fons Maria Beneyto. La mostra podrà veure’s en totes les biblioteques municipals i rodarà per tota la Comunitat Valenciana. En dotze panells es repassarà la vida i trajectòria literària de l’escriptora.

Material inèdit

Durant la preparació de l’any, s’ha trobat material inèdit, entre el qual hi ha la novel·la escrita en valencià Al límit de l’absurd, que serà publicada en la col·lecció Textos Valencians de l’AVL. Així mateix, es coeditarà amb la Institució Alfons el Magnànim, la Poesia completa en valencià. També es traduirà al valencià la novel·la El río viene crecido, de 1959, en coedició amb El Magnànim i Drassana. A més, es farà una edició no venal de La dona forta (1967), amb la participació de Bromera. Així mateix, es publicarà un recull de cinquanta poemes en valencià de Beneyto traduïts a l’anglés per Paul S. Derrick.

Igual que en anys anteriors, s’ha programat una jornada didàctica destinada als docents. Amb el títol «Maria Beneyto: llegir els silencis compactes», esta activitat tindrà lloc el 10 d’abril en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. L’objectiu és descobrir al professorat, i també al públic, les claus per a interpretar la poesia i la narrativa de l’autora per a poder transmetre-la als estudiants amb tota la seua riquesa.

«Una vida ferida de lletra»

A més, la institució publicarà la guia didàctica «Vida ferida de lletra», que conté material per als docents de l’ESO i el Batxillerat. Les propostes segueixen una seqüència pedagògica pensada per a introduir gradualment l’alumnat en el context de la postguerra, acostar-lo a la figura de Maria Beneyto i, finalment, posar el focus en la seua literatura.

L’escriptora Raquel Ricart i el dibuixant Dani Olmo han creat el còmic Maria Beneyto: passió per l’escriptura.

Recitals poètics i documentals

Es farà un recital en l’Aula de Poesia de la Universitat de València amb Elsa Moreno i Las Sin Rostro. També s’ha programat per a la tardor un recital poètic amb actors valencians en el Teatre Micalet. La institució col·laborarà amb el festival Lletres Vives i els alumnes de l’Aula de Dibuix de l’Institut Benlliure de València il·lustraran una selecció de poemes de l’escriptora.

Així mateix, es gravarà el documental «Irreductible», amb guió de la professora Maria Lacueva, escrit a partir d’una entrevista amb l’escriptora de l’any 2007. A més, l’alumnat del Grau de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació crearà un curtmetratge, a patir d’un altre text inèdit «La llosa». Es tracta d’una peça breu redactada cinematogràficament per l’escriptora. L’Orquestra de València afegirà una altra estrena, la d’una partitura que musica versos de Beneyto, una obra inèdita de Salvador Navarro Valero que la Comissió ha trobat en l’Arxiu Històric Municipal de València.

Cal destacar la proposta «El conte del mes on dotze escriptores valencianes reescriuen els relats de Maria Beneyto».

La visibilització, recuperació i reivindicació ja està en marxa i arranca amb la confirmació de que va nàixer en 1920 i no en 1925 com es pensava fins ara.