Entre ‘on’ i ‘noquejar’

Em veia feliç en l’inici d’any envoltat de preposicions i adverbis. Elles m’ajuden a explicar millor la realitat. Esta setmana desitjava reivindicar la importància del medi per a entendre com percebem. Per eixe motiu, volia reivindicar l’adverbi ‘on’ com a un bon mitjà per a aconseguir-ho. En pronunciar-lo, expressem en quin lloc o a quin lloc. Eventualment, va precedit de la preposició ‘a’. Reconec que m’agrada l’eventualitat.

La primera idea que em ve al cap, relativa a la paraula, és que no podem pensar que obrem solament pels designis dels pensaments. També, influïx des d’on ho fem. Ja deia Ortega y Gasset que som nosaltres i les nostres circumstàncies. Un bon exemple és com tractem els nostres quan tenim un mal dia, un context que ens fa ser puntualment diferents del que realment som.

Trobe que, si entenem ‘on’ ens ubiquem, tenim més clar com reaccionem. Actualment, em situe en un estat de desànim provocat per la barrancada. Pensava que eixa era la causa per la qual no entenia moltes de les recents actuacions polítiques, com ara que: Ábalos i Koldo es declaren innocents, el fiscal general canvie de telèfon o un president de Diputació esborre informació del mòbil.

Sortosament, un polític de l’oposició m’ha obert els ulls. Ha dit que un company seu no va actuar com tocava per estar ‘noquejat’. Ara sé que no sols em desoriente jo sinó que a voltes la percepció prové de l’estat anímic de les persones polítiques. Veig clarament que el fet que algunes se’n troben noquejades explica que no les entenga. Eixa bona apreciació ha apartat del meu cap la paraula ‘on’ i m’ha aproximat al verb ‘noquejar’.

El diccionari diu que, si utilitzem l’anglicisme, expressem que hem deixat a algú derrotat ràpidament per un colp. Hem de tindre present que el ‘noqueig’ polític o de qualsevol classe provoca derrotes. El pitjor és que una persona derrotada és difícil que governe bé.

Percep que el verb ‘noquejar’ es posarà de moda. Últimament, arriben diverses circumstàncies inesperades i esdeveniments que ens deixen sense sentit. El final de la tràgica dictadura siriana o el triomf de Trump fa sentir-nos ‘noquejats’. No sabem encara com reaccionar.

No oblidem que depén ‘on’ estiguem, així reaccionem. Tinguem també en compte que els colps sobtosos ‘noquegen’ i derroten. Som el que sentim mentre xafem.n