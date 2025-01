El procés de les olives (I)

Sembla que de Lo procés de les olives, obra valenciana col·lectiva de les acaballes del segle XV, es coneixen tres edicions antigues. La primera, a València, del 1497; la segona, del 1532, a Barcelona; i la tercera, del 1561, també a València. De les tres edicions antigues es conserven exemplars, cosa que indicaria el seu evident èxit.

El text de Lo procés... no passa de ser, però, una espècie de diàleg rimat on són presents diferents poetes de circumstàncies del moment, a la València de finals del XV, i on es parla d'un tema banal: ¿qui són més vàlids per donar plaer a les dones, els homes joves o els vells? I fent servir una sèrie de paraules que funcionen com a mots rima al llarg de tota la composició entre Bernat Fenollar i Joan Moreno -veritables autors de l'obreta-, el primer adverteix que, malgrat tot el que es dirà, no hi pot haver cap home gelós d'ells dos, perquè en realitat tot el seu plaer es troba només en parlar; és a dir, en fer versos sobre la cosa, més que no en passar a l'acció. Era una estratègia exculpatòria per pert de l'eclesiàstic Fenollar. Però tot seguit es passa a plantejar la qüestió que serà el motiu que generarà l'escrit: com es poden menjar olives o traure la molla dels caragols, quan ja no es tenen genives que ho permeten. Òbviament, aquell plantejament sobre aquell menjar de les olives o els caragols, va en clau eròtica.

I Joan Moreno li contesta a Fenollar de la mateixa manera, tot parlant de la seua potència sexual, que ell encara considera notable. Fenollar, com correspon a aquesta mena de diàlegs jocosos, té l'obligació de dubtar d'aquella qualitat a què s'ha fet referència i considera el seu amic com un pinyol ja corcat -el pinyol remet també a les olives- i com un caragol bla, sense força davant les olives tendres -les dones joves. Tanmateix, Moreno insistirà en mantenir la seua postura i afirmarà que les olives tendres tenen la capacitat de fer reviure a qualsevol. Fenollar, però, mostrant-se assenyat davant la possibilitat d'un encontre sexual amb dones joves, li recorda a l'amic que, després de passar la seixantena, l'home ja vell ha d'evitar els encontres amorosos i parcticar el sexe. Però Moreno, que no vol rendir-se a aquella imatge que ofereix l'amic dels homes d'una edat avançada, insisteix amb diversos arguments, entre els quals destaca el fet que les dones, davant la monotonia dels joves, per canviar, prefereixen els homes més madurs, encara que Fenollar li fa veure que els prefereixen joves, per la seua vigoria.