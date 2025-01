El Teatre Real i Patrimoni Nacional uneixen música i solidaritat amb un concert benèfic a favor dels damnificats per la dana

El pròxim 20 de gener a les 19:30 hores, el Teatre Real de Madrid acollirà un esdeveniment musical excepcional amb un propòsit clarament solidari. Patrimoni Nacional i el Teatre Real presenten el concert benèfic “Stradivarius per la dana”, destinat a recaptar fons per a la recuperació del teixit cultural de les zones afectades per la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts).

El Quartet Casals serà l’encarregat d’interpretar L’art de la fuga de Johann Sebastian Bach amb els cèlebres instruments del Quartet Palatí, una col·lecció d’Antonio Stradivari que forma part de les Col·leccions Reials. L’excepcionalitat d’este concert recau en el fet que, per primera vegada en aquest segle, els llegendaris instruments Stradivarius eixiran del Palau Reial per a sonar en un escenari diferent, en aquest cas, el prestigiós Teatre Real. Esta decisió històrica reforça la importància i solemnitat de l’esdeveniment, tant des d’una perspectiva artística com solidària.

La música unida a la solidaritat promou la recuperació de la comunitat musical afectada per la dana

El Quartet Palatí, compost per dos violins, una viola i un violoncel creats per Antonio Stradivari, va ser adquirit per Carles III per al seu fill, el futur Carles IV. El seu valor històric i artístic és incalculable, no només per la perfecció sonora dels instruments, sinó perquè el conjunt ha romàs unit i vinculat a la Casa Reial Espanyola des de la seua adquisició al segle XVIII. Normalment, aquests Stradivarius només poden escoltar-se als concerts del Cicle de Música de Cambra que Patrimoni Nacional celebra anualment al Saló de Columnes del Palau Reial de Madrid.

Un gest solidari a favor del teixit cultural

El concert “Stradivarius per la dana” no només serà un esdeveniment cultural sense precedents, sinó també un gest solidari de gran impacte. Els ingressos obtinguts amb la venda d’entrades, que oscil·len entre els 20 i els 98 euros, es destinaran a la recuperació del teixit cultural dels territoris afectats per la dana, canalitzant-se a través de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). A més, s’ha habilitat una Fila 0 per a aquelles persones que desitgen col·laborar amb la causa sense necessitat d’assistir al concert.

La presidenta de Patrimoni Nacional, Ana de la Cueva, va destacar durant la presentació del concert la importància de cedir els Stradivarius per a aquesta iniciativa solidària: «Volem col·laborar amb els afectats per la dana a través d’una de les nostres senyes d’identitat, la difusió cultural, i fer-ho amb el nostre millor actiu, el Quartet Palatí. Gràcies a la col·laboració amb el Teatre Real, ho fem en un espai immillorable per a donar la màxima visibilitat i potenciar la recaptació».

Per la seua banda, el president del Teatre Real, Gregorio Marañón, va ressaltar el valor simbòlic de la col·laboració entre ambdues institucions: «Dos institucions que compartixen història no poden sinó col·laborar i estar unides en moments com este. Convidem a tots els amants de la música a participar en esta cita tan especial, on la música es convertix en un vehicle d’esperança i suport per a aquells que més ho necessiten».