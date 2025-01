Fitxa tècnica Títol: Art i protesta ciutadana Autora: Bàrbara Martínez Biot Editorial: Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació ISBN: 978-84-1156-064-1 Preu: 17€ Número de pàgines: 264

L’assaig Art i protesta ciutadana, guardonat amb el Premi València d’Assaig 2024, s’erigeix com una obra imprescindible per a aquells que desitgen comprendre i explorar el potencial de l’art com a eina de denúncia i transformació social. Centrant-se en la ciutat de València entre 1991 i 2015, l’autora traça una anàlisi rigorosa i alhora inspiradora sobre com l’art influeix en la construcció urbana i en les lluites cíviques.

L’obra es presenta amb una estructura organitzada en quatre parts, que combinen el rigor acadèmic amb una narrativa accessible per a un públic ampli, des d’acadèmics fins a activistes i amants de l’art. És, a més, una invitació a recuperar la memòria col·lectiva i un crit d’inspiració per a les futures generacions en la defensa dels espais públics i els drets ciutadans.

En la primera part, l’autora ofereix un marc conceptual que relaciona l’art amb l’espai públic i els conflictes urbans, destacant la ciutat com un escenari de tensions constants. Aquesta visió s’amplia en la segona part, amb una síntesi de les polítiques urbanístiques del segle XX que han modelat València, provocant mobilitzacions significatives.

La tercera part és una crònica viva de l’activisme valencià, amb especial atenció a col·lectius emblemàtics com Salvem el Botànic i Per l’Horta, així com a moviments feministes com Dones Malva-rosa i l’Associació Casa de la Dona. Aquesta secció també recull la lluita veïnal de barris com Natzaret i Sant Marcel·lí, posant en relleu el poder transformador del treball col·lectiu.

Finalment, la quarta part s’endinsa en la intersecció entre l’art contemporani i l’activisme, aportant exemples que no només abasten l’àmbit local i estatal, sinó que també inclouen visions i experiències d’abast internacional. L’autora demostra com la creativitat pot esdevenir una poderosa eina de resistència, capaç de trencar fronteres i fomentar noves i inspiradores formes d’acció col·lectiva.

Amb un llenguatge clar i accessible, Art i protesta ciutadana és molt més que un assaig acadèmic: és un homenatge al compromís ciutadà i a la força transformadora de l’art. Una lectura imprescindible per entendre el passat recent de la ciutat i, alhora, una guia per afrontar els reptes del futur amb creativitat i determinació.