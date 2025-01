Propòsits lectors per a 2025 (II)

Amb un article no n’hi havia prou. Els professionals del sector del llibre valencià són molts i tenen unes rutines i uns propòsits lectors molt diversos. No obstant això, pareix que comparteixen una meta comuna que mai acaben de complir: acabar amb la pila de llibres pendents. Altres quatre integrants del món editorial ens conten els seus propòsits lectors per a 2025.

Llegir l’obra completa de Carmelina Sánchez-Cutillas

L’autora de Les absències (Bromera, Premi València Nova de Narrativa 2023), Irene Klein, diu que no acostuma a proposar-se a ella mateixa llegir un nombre determinat de llibres a l’any. Però, reconeix, sempre desitja “reduir la quantitat de llibres pendents”. “És un propòsit utòpic perquè cada vegada hi ha més llibres que vull llegir”, conta mentre se li escapa el riure.

Es fixa, això sí, un propòsit més realista, relacionat amb un projecte que té entre mans: llegir l’obra completa de Carmelina Sánchez-Cutillas. El seu objectiu és, al mateix temps, una invitació per apropar-se a l’autora valenciana. I, per si algú acabara de llegir tota la seua producció, recomana un altre títol. Es decanta per Diari 1952-1960, de Joan Fuster, publicat per Tres i Quatre. “És el Fuster en estat pur i sempre està bé tornar a ell”, sosté.

Començar un registre lector

Sònia Guillén, autora de No sé qui soc (Andana Editorial) coincideix en la intenció de reduir la pila de llibres pendents. “Alguns passen d'un any a l'altre, van quedant allà al fons de la pila. Aquest any m'agradaria donar-li una bona empenta”, manifesta. Precisament, entre els títols que esperen ser escollits es troba La nova mestra de Carme Cardona, publicada per Edicions del Bullent. “El vull llegir sense falta”, s’ha proposat.

També assegura que li agradaria portar un registre lector. “A vegades em demanen alguna recomanació d'algun gènere i no puc recordar tots els que he llegit”, lamenta. No obstant això, no ha dubtat a escollir un llibre per recomanar: Operística, d’Andana Editorial. “És una novel·la gràfica commovedora, està molt ben escrita i les il·lustracions són meravelloses. Té també molt bones referències musicals”, remarca.

Explorar llibres per repensar el món

Des de La Repartidora, Jordi Garcia destaca que el propòsit lector dels membres del projecte és “continuar explorant llibres des del pensament crític que ens facen ser crítics amb allò que ens envolta, i buscar llibres que facen repensar el món en què vivim i buscar alternatives”.

En aquesta línia, selecciona dos títols recents. El primer, Política del malestar, d’Alicia Valdés, és el llibre que està llegint ara. “Parla de com pensem la política, de tot això que ens fa mal, i respon a per què les classes populars assumeixen cada vegada més el discurs de l’extrema dreta”, avança. L’altre, Males pècores, de Christo Casas, encara no l’ha llegit, però afirma que li té moltes ganes a aquesta traducció de Sembra Llibres. “Parla de la importància de que el moviment LGTBI siga un moviment de classe i de com aquest ha estat comprat pel capitalisme”, resumeix.

Trobar temps per llegir per plaer

Carme Navarro, dedicada al disseny, creació i implementació de projectes d’animació lectora, vol “trobar més temps per a llegir per plaer”. “Buscar moments per a llegir aquelles novel·les que em dona la gana llegir perquè tinc gust de llegir-les”, apunta, ja que, tot i que llig moltíssimes hores, a vegades tria les seues lectures “condicionada pel treball”.

Així mateix, aquest 2025 li agradaria “bussejar més pel món de la novel·la gràfica”, un format que li agrada, però que “moltes vegades té abandonat”. Encara que s’allunya d’aquest format, recomana el llibre que té entre les mans: Final d’Imperi, de Xavier Serra, publicat per l’editorial Afers. “Ja he llegit altres coses d'aquest autor i sempre m'ha agradat molt”, conclou.