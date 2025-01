Un concert recapta fons per a músics "prometedors" afectats per la dana

La Sala Moon de València acollirà el 8 de febrer a partir de les 17:00 hores, el concert ‘Caminantes’, que destinarà tota la seua recaptació a reprendre les carreres de «prometedors» artistes locals després de la dana. El cartell comptarà amb artistes com el valencià Juan Belda, a més de Sara Socas, Col·lectiu Panamera, Grex, Isma Romero, Comandant Twin, Seventh Hell, Xaranga Mel de Romer, DJ Oski García i una banda sorpresa com headliner.

‘Caminantes’ dona nom no sols a esta iniciativa sinó a un projecte musical impulsat per la marca Johnnie Walker, que inclou un single original compost per Juan Belda i un videoclip exclusiu que ret homenatge als voluntaris després de la riada.

Com explica l’organització, tota la recaptació es destinarà a reconduir les carreres de músics «prometedors» que, d’alguna manera, han patit els efectes de la riuada del passat 29 d’octubre.

El periodista musical i presentador Arturo Paniagua exercirà de conductor de l’acte, i comptarà també amb la col·laboració de Cris Fortes, Últim Concorde, Inés Chamil i Buzzkers, entre altres sorpreses. Les entrades ja estan disponibles.