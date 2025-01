María Velasco i Miren Iza, uneixen forces en el TEM amb «Amadora»

«Amadora», aquest pròxim diumenge en el TEM, no és un disc de Tulsa ni una obra de María Velasco, no és un concert ni tampoc un musical. Es tracta d’una proposta que, a través de temes musicals, soliloquis, monòlegs i diàlegs, espais sonors i accions en l’espai, posa el focus en aquelles dones atrapades en l’invisible, universalment necessitades i ignorades, que reclamen de manera indirecta, amb dolors, tensions i ansietat, el respecte que se’ls ha negat: les mares.

L’espectacle és una col·laboració entre la psiquiatra, compositora i cantant basca Miren Iza, que sota el nom de Tulsa ha editat sis discos, i la dramaturga i directora d’escena burgalesa María Velasco, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2024 per l’obra Primera sangre, programada a la fi de novembre en el TEM.

La protagonista de l’obra és una heroïna d’estar per casa anomenada Amadora, que sempre ha estat a la mercè dels desitjos aliens. El sacrifici i l’abnegació, el mateix que el treball a preu fet sense contraprestació, semblen en ella una vocació natural.

«’Fregadora, ’nanny’, metgessa sense MIR, xamana, ‘personal shopper’ o xica dels encàrrecs, documentalista, dietista, secretària i xica per a tot, esposa i mare, a Amadora la vida se li ha anat amb la tornada «no em puc queixar». El que, al començament, feia com a favor, s’ha convertit en mà d’obra i deure», descriuen les responsables de la peça.

Banda sonora

Quan el personatge és aconseguit pel pesar, en forma d’udol irrefrenable, Amadora es proposa escampar-se en una altra cosa que potser també és ella mateixa. «El dolor obri la porta a noves experiències, i es converteix en l’esperó per a eixir de l’autovia de l’angoixa. Amadora comença per trastocar les seues rutines de llar i acaba per planejar la fugida d’una presa política», completen les autores.

Miren Iza imagina la banda sonora per al canvi de pell o la muda d’un patró femení, mentre que María Velasco es pregunta «què fer amb l’herència rebuda de bruixes, mestresses de casa, putes i santes, lleones i llobes».

Sobre l’escenari, un elenc integrat per les actrius Socorro Anadón, Celia Bermejo i Carmen Mayordomo, a les quals secunden i abrigallen Miren Iza, Clara Collantes a la guitarra, Mariana Pérez Abendaño a la bateria, teclats-i percussió) i el músic Javier Carrasco.