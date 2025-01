El Monestir del Puig acollirà el primer centre d’interpretació sobre Jaume I

El Reial Monestir del Puig de Santa Maria acollirà un nou Centre d’Interpretació dedicat a la figura del rei Jaume I. El projecte naix amb l’objectiu d’homenatjar a una de les figures clau de la història valenciana, indissociable del Puig, on el monarca va establir el seu campament i va planejar la conquesta de València. La batalla del Puig, lliurada l’any 1237, va ser decisiva per a la creació de l’antic Regne de València.

Finançat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation, el futur centre «oferirà als visitants l’oportunitat de connectar amb el passat i reflexionar sobre la importància de preservar el llegat històric», segons l’alcalde, Vicent Porta. En la mateixa línia, el regidor de Turisme, Marc Oriola, subratlla el valor cultural i turístic d’esta iniciativa, que busca consolidar el Puig com a referent per als amants de la història i la cultura valencianes.

En concret, el que proposa el municipi és un viatge en el temps a través de tres sales. La primera d’elles, la Sala Jaume I se centrarà en la figura del monarca, des de la seua infància fins a la seua mort. En ella, avancen que s’exhibiran objectes històrics, mapes interactius que detallen les seues campanyes militars, i audiovisuals amb recreacions dels moments més emblemàtics, com la victòria de València.

Recreació del resultat final d'una de les sales. / Levante-EMV

D’altra banda, la Sala dels Mercedaris estarà dedicada a l’Orde Mercedària, fundadora del Reial Monestir. En esta sala, els visitants tindran l’oportunitat de descobrir elements patrimonials com relíquies, documents i gravats, a més d’explicar el paper crucial de l’orde en la redempció de captius cristians durant la Reconquesta.

Per últim, el Centre de Recepció de Visitants serà un espai introductori que contextualitzarà la història del municipi, des de la prehistòria fins a l’època medieval, i oferirà informació sobre els principals atractius turístics del Puig, ja que el projecte està integrat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí del municipi.

Com confirmen des de l’Ajuntament, el Centre d’Interpretació sobre Jaume I serà accessible a tots els públics, amb panells en braille, audiodescripcions, subtítols i elements interactius. A més, s’ha integrat en el projecte una visió sostenible i innovadora, incorporant recursos tecnològics que minimitzen l’impacte mediambiental. Busca posar en valor el patrimoni històric i cultural del Puig. n