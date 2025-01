Sobre Trump i l’apocalipsis

Sobre aquest histriònic superman no pensava perdre el temps, perquè em fan fàstic els milhomes prepotents i m’avorreixen encara més si són pedants, coents i analfabets, com és el cas. Tinc una espècie de sensibilitat especialitzada a detectar-los i em resulta fàcil passar absolutament d’ells, com he practicat tota la vida. Ara bé, com és segur que Trump farà coses que no podré ignorar, vaig a fer unes breus reflexions, sobre el que patirem per la seua culpa, a partir del que ha dit. A més a més, Trump ha coincidit amb una sèrie de personatges tenebrosos i supermilionaris , que són un trust altament perillós, perquè tenen el control tecnològic sobre el món, cosa inèdita fins ara i van a formar el govern.

El problema rau en la coincidència d’aquests i el cor patriòtic, en el pitjor sentit, dels nordamericans, que són gent d’al·luvió, dels allaus migratoris més intensos i imparables de la història, que encara no han cessat. Precisament entre les primeres mesures que ha pres Trump hi ha la d’expulsar els qui encara no han consolidat administrativament la seua presència als USA, cosa que aplaudeixen els que si que ho han aconseguit i no volen compartir la seua sort amb els seus parents i veïns que aspiren a seguir els seus passos, vivint un enfrontament fratricida repulsiu i aberrant.

Una altra decisió de Trump és expandir el territori actual de l’imperi, emparant-se de Groenlàndia, Canadà i el Canal de Panamà i fent de la frontera amb Mèxic una barrera impenetrable. Tots aquests països ja han manifestat la seua postura en contra de l’anexonisme ianqui. Recordem que en el segle passat els nordamericans ja es manifestaren contra les guerres imperialistes en Viet Nam, Afganistan i altres.

Pensar en l’apocalipsis és la primera reacció que se m’ ocorre i el mateix els passarà a molts, sense cap dubte perquè fins ara els països amb armament nuclear, es temien entre ells i això impedia que el món caigués en una gran conflagració. Ara, però, ja hi ha qui es creu invencible i més poderós que grans figures de la història, que els passà el mateix i fracassaren, com Napoleó Bonaparte, Hitler, Alexandre Magne... Només pensant en Trump li vaig a oferir una frase de Vespasià: imperium cupientibus nihil medium inter summa et praecipitia. Per a l’ambiciós de poder no hi ha terme mitjà entre el cim i l’abisme.