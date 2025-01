Pasión Vega canta amb músics valencians al Teatre Real de Madrid

El Teatre Real de Madrid va ser l’escenari de Sonarem, un concert benèfic organitzat per a recaptar fons destinats a la rehabilitació de les societats musicals valencianes afectades per la dana. Un dels moments més emotius de la nit va ser l’actuació de Pasión Vega, que va interpretar dos cançons amb arranjaments simfònics de Fernando Velázquez, director musical de l’esdeveniment i creador d’aquesta iniciativa solidària.

Velazquez / Levante-EMV

Per a Pasión Vega, participar en el concerts va ser una experiència significativa. En les seues pròpies paraules: «Sempre he tingut la intenció d’ajudar, i quan va sorgir l’oportunitat, no vaig dubtar a dir que sí. Espere que no siga alguna cosa puntual, sinó l’inici de moltes més iniciatives per a continuar donant suport a través de la música».

Nit per a la solidaritat

El repertori de Pasión Vega va incloure dos peces molt especials: «La Habanera de Cádiz», de Carlos Cano i Antonio Burgos, i la clàssica «Ojos verdes», amb nous arranjaments simfònics creats per Velázquez. Sobre estes cançons, Pasión va assenyalar que tenen una connexió única amb l’esperit solidari de l’esdeveniment. «Ojos verdes és un gest al poble valencià, ja que Concha Piquer, una de les seues intèrprets més icòniques. És la meua manera de rendir homenatge als músics meravellosos d’esta terra que tant ens necessiten ara».

L’esdeveniment va reunir artistes com Rozalén, Zahara, Loquillo, Nil Moliner i María José Llergo, que, juntament amb l’ORCAM i la JORCAM, van oferir una vetlada inoblidable. Per a Pasión Vega, el cartell reflectia la diversitat musical del panorama espanyol: «El contrast generacional i d’estils en aquest concert, acompanyat per una orquestra simfònica, va ser màgic. Compartir escenari amb artistes tan diferents i sota la direcció de Fernando Velázquez va ser un autèntic honor».

Pasión Vega va destacar el paper de la música com a motor de canvi social: «La música té la capacitat de transmetre emocions que les paraules no sempre aconsegueixen. Ens permet connectar, mobilitzar i construir una societat més justa i empàtica. Els músics tenim la responsabilitat d’usar este llenguatge universal per a propiciar aquesta transformació».

Per a ella, actuar al Teatre Real també va tindre un significat especial: «És un temple sagrat de la música. La primera vegada que vaig cantar allí va ser fa 15 anys amb un repertori de tango, i cada vegada que hi torne, sent la màgia d’aquest lloc».

Un missatge d’esperança

«No esteu sols. Este concert és només l’inici del nostre suport. Continuarem ací, amb vosaltres, fins que pugueu recuperar la vostra normalitat i continuar sent una peça essencial del teixit cultural del nostre país», digué. La recaptació es destinarà íntegrament a la FSMCV .