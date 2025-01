El procés de les olives (i II)

Al Procés... -i més exactament a la cobla dinou-, Bernat Fenollar recorda que s’ha de riure i s’ha de burlar -avançant-se a les burles del renaixement cortesà que arribaria aviat, des d’Itàlia- de manera moderada, i que, per això -pel fet d’haver-se divertit ja prou-, cal deixar de divertir-se ja en aquell joc de paraules i conceptes que és, a la fi, l’obreta que s’edità, segurament per pura vanitat personal d’aquell grup d’amics que es divertien amb aquelles coses entre eròtiques i literàries. Moreno, en to conciliador, com correspon a aquests diàlegs del renaixement, acaba per mostrar-se d’acord amb el seu contrincant dialèctic i afirma que tan sols ha seguit debatent amb ell per seguir-li el joc, perquè ell ja està lluny d’amar dones joves d’aquella manera voluptuosa.

El Procés... ideat per Fenollar, resulta encara ben enginyós i fa veure quina era la cultura popular i eròtica d’un home com ell, prevere i fill del batlle de Penàguila, que arribà a exercir càrrecs a la Seu de València. Capellà i mestre de capella del rei Ferran el Catòlic, devia conéixer bé els usos de les corts nobles de València i segurament ja va escriure aquella obra a la fi de la seua vida, quan ja era vell. A la seua vora -a la vora d’un clergue poderós- s’aplegaren altres versificadors i algun bibliògraf antic ens parla d’una abundosa producció seua. Amic de Moreno -autor de Lo somni de Joan Joan- i segurament d’altres, l’edició del seu Procés de les olives, més enllà del seu valor literari innegable, conté una portada emblemàtica que ens presenta la imatge idealitzada d’una tertúlia de lletraferits a València: al voltant d’una olivera plena d’olives per collir -que podem figurar-nos les dones joves de què parla Fenollar-, ens trobem al mateix Fenollar, a Joan Joan, a mossén Narcís Vinyooes, Jaume Gassull, Portell i un Síndic del Comú dels pescadors encara no identificat.

Fenollar va morir el 1516 i ens deixà un llegat ben important per a la nostra cultura i, en especial, per a la literatura i la bibliofília dels segles posteriors. A la Biblioteca de la Universitat de València; a la Biblioteca Serrano Morales, de l’Ajuntament de València; i a la Hispanic Society, de Nova Iork, es cosnerven exemplars del seu Procés.... I a aixpo hauríem d’afegir la seua participació activa del conegudíssim certamen poètic que es publicaria com Obres e trobes en llaors de la Verge Maria... Dos treballs excepcioanls que han de ser un referent en la recuperació de la llengua i la cultura del nostre país.