La XXI Nit d'Escola Valenciana reconeix la trajectòria del poeta Marc Granell

Escola Valenciana ha celebrat la XXI Nit d’Escola Valenciana aquest dissabte 25 de gener a l’auditori de Benimodo, a la Ribera, amb la participació d’activistes i diferents col·lectius i institucions. L’acte, un homenatge col·lectiu als referents culturals Didín Puig i Vicent Andrés Estellés i una expressió de caliu cap a les persones i els municipis afectats per la dana, ha acollit el lliurament dels guardons “Intentant la llibertat”, a la promoció i ús social del valencià, i la presentació del calendari de les Trobades 2025, que tindran per lema “En valencià, lliures i amb orgull”.

Enguany, l’entitat ha reconegut el treball per la cultura i la llengua del poeta Marc Granell, l’Espai Joan Fuster i La Bressola. El poeta va rebre el guardó “Josep Vicent Garcia” a la Trajectòria Individual. En el seu emocionant discurs, Marc Granell va defensar el valencià. “He dedicat la vida, des de la passió i el compromís, al conreu de la poesia, primer, i, d’ençà que vaig ser conscient de l’intent d’aniquilació a què estava sotmesa, a l’activisme cultural per fer que eixe conreu poètic, literari, es fera, amb la normalitat a què tenim dret i sense perill d’extinció, en la llengua pròpia d’aquest poble, gràcies a la companyia de veus amigues i igualment apassionades i compromeses amb la cultura i el futur d’aquest país, com vosaltres, els ensenyants, ha expressat el poeta. “En un món en marxa triomfal cap a l’abisme, no hi ha ofici més necessari, imprescindible, que el vostre. Sou l’esperança”, va concloure.

Marc Granell. / Levante-EMV

D'altra banda, el guardó a l’Ús Social el van rebre La Bressola i Amics de La Bressola, de Perpignà. Va recollir el premi el president de l’entitat, Geoffroy Lourdou i Ribot, per a qui rebre aquest guardó “fa prendre consciència als nostres conciutadans al nord que la nostra llengua no és xicoteta, sinó que és parlada per milions de persones i és ben viva en un territori molt ample i estes que va de Salses al Carxe i de Fraga a l'Alguer”.

A continuació, es va lliurar el guardó Extraordinari a l’, represent per la regidora de Cultura, Biblioteca i Publicacions de l’Ajuntament de Sueca, Mercé Sorrentino Castillo, en reconeixement de la tasca per conservar, gestionar difondre l’obra d’una de les figures més rellevants del pensament contemporani i del patrimoni cultural valencià. “Vosaltres, docents i famílies, sou la principal raó de ser de les nostres polítiques i de les activitats promogudes des de l’Espai Joan Fuster, que continuarà viu durant molts anys defensant la llengua, la cultura i la dignitat del poble valencià”, va expresssar l’edila.

Els premis són dissenyats per l’escultor valencià Andreu Alfaro. Els periodistes Sònia Bosch Bivià i Rafa Miragall van presentar la cerimònia, que va acollir les actuacions de Xiomara Abello, el grup de danses l’AImogàver, la colla de dolçainers i tabaleters la Xala, ambdós de Sueca, així com els cabuts de Benimodo. Entre les reivindicacions més presents, "la necessitat d’engegar la ciutadania perquè vigile el poder, defense els serveis públics i rebutge decisions polítiques que deterioren la convivència, com és el cas de la llei educativa", afirma l'organització.

"Reviscolar un moviment ciutadà crític i actiu"

La dana i la seua gestió han tingut una presència destacada en la Nit d’Escola Valenciana. A l'acte es va dedicar un minut de silenci a la memòria de les víctimes, a més de projectar imatges de les comunitats afectades al so de la Muixeranga. “Des d’ací volem abraçar les persones i els municipis afectats, mostrar-los tota la nostra estima, a més de reconèixer el coratge i el caliu de la ciutadania valenciana, afectuosa, solidària i reivindicativa, en temps dolents i incerts com els actuals”, va afirmar la presidenta Alexandra Usó i Carinyena.

A més, la política educativa de l’actual govern valencià ha protagonitzat part del parlament d’Usó. “Ens trobem actualment davant d’una desorganització premeditada i deliberada per acabar d’arraconar la nostra llengua, minoritzada i necessitada de protecció i de promoció”, va afirmar la presidenta d’Escola Valenciana. “Les actuals polítiques educatives ignoren l’obligació d’aconseguir el coneixement igual i real de les llengües oficials, i s’emparen sota terminologia neoliberalista de 'llibertat' per centrar el desenvolupament de la societat en el foment del progrés econòmic dels lobbies, per damunt de la justícia social que garanteix l’estat del benestar”, va afegir.

Per a acabar, la presidenta d’Escola Valenciana va reivindicar la necessitat de “reviscolar un moviment ciutadà crític i actiu, que vigile el poder i que defense la qualitat i eficiència dels serveis públics, la democràcia, l'ètica i l’honestedat de les persones que ens governen. Cal fer-nos escoltar, participar en les decisions de la vida pública i rebutjar els canvis legislatius presos a correcuita i amb interessos partidistes, que pretenen deteriorar, menyscabar les institucions públiques i la convivència harmònica de la societat”, va concloure Usó.

Premiats i representants de diferents entitats. / Levante-EMV

Durant la gala, van acompanyar la presidenta d’Escola Valenciana el seu equip directiu -Pablo Montaner i Brotons, Montse Morales i Payà, Maria Nebot i Calduch-, així com activistes per la llengua de les diferents coordinadores comarcals federades a l’entitat. A l’acte van acudir, igualment, l’alcalde de Benimodo i diputat de Cultura, el popular Paco Teruel; la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, el senador de Compromís Enric Morera, la diputada per Compromís al Congrés Àgueda Micó, el diputat de Compromís a les Corts Joan Baldoví, així com Dolors Pedrós, del Consell Valencià de Cultura, i la filla de Vicent Andrés Estellés, Carmina Andrés Lorente.

També, representats municipals de Benimodo, Sueca i Ràfol d’Almunia; les entitats Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, Amics de La Bressola, ACV Tirant lo Blanc, Fundació Full, Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià (FEDINES), Societat Coral el Micalet, Ca Revolta, Associació d'Editorials del País Valencià, Tirant de Veu, Escoles Solidàries, Andana Editorial, Edicions Bromera, Balandra Edicions i Edicions 96; les formacions polítiques Compromís, PSPV-PSOE, Esquerra Unida PV i Decidim i els sindicats CCOO PV, Intersindical Valenciana i STEPV, a més d’activistes per la llengua de les diferents coordinadores comarcals federades a Escola Valenciana.

L’acte va ser possible gràcies a la Coordinadora de centres en valencià de la Ribera i el suport de l’Ajuntament de Benimodo, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, FEDINES, Edicions Camacuc, Andana Editorial, Aproop, Lola Terreta, Edicions Bromera, Caixa Popular, Edicions 96, Espai Joan Fuster i el Ministeri de Cultura.