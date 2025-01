La dansa poètica de la diversitat funcional

El coreògraf israelià Sharon Fridman apropa al TEM aquest cap de setmana, la seua última producció ‘Go figure’, protagonitzada per dos ballarins amb diversitat funcional. L’espectacle està protagonitzat pels ballarins Shmuel Dvir Cohen i Tomer Navot, els qui comparteixen una afecció neurològica que resulta en la contracció muscular involuntària o distonia.

En el seu treball junts, el focus d’interés no es posa en l’adaptació a una dinàmica de moviment alié i normatiu; sinó que més aviat es tracta de l’oposat, l’assumpció i celebració d’un moviment propi, sovint impredictible.

L’espectacle tracta de mostrar la comunicació de dues persones que el que desitgen és escoltar-se i donar-se suport mútuament; fins al punt que la diversitat funcional de tots dos intèrprets no és un aspecte evident, sinó que resulta una sorpresa per a l’espectador.

El treball s’ha desenvolupat com un acompanyament i una guia coreogràfiques a la investigació personal dels dos intèrprets. És una creació d’atenció a una funcionalitat diversa.

Ús de crosses i vehicles

L’univers propi de Shmuel es desplega al començament de la peça. L’ús de crosses i vehicles motoritzats faciliten no sols el vincle que establirà posteriorment amb Tomer, sinó la creació d’un altre equilibri que no existiria sense la seua mediació, un equilibri impulsat per la prolongació que afigen a les seues extremitats, com si foren pròtesis del moviment.

Un moment de la representació. / TEM/Nimrod Peled

‘Go figure’ és un paisatge de desigualtat on Shmuel pot observar el funcionament del seu cos, reconéixer-lo, posar en valor allò que condiciona i defineix el seu moviment, transformar-ho en un pont cap a la connexió amb l’altre.

La peça es va concretant lentament en un duo. Després de l’aparició d’un cos amb gramàtica pròpia,sorgeix un altre que desitja ampliar eixe llenguatge. Tomer arreplega la invitació de diàleg de Shmuel i creua el pont. Durant la seua cerca d’un equilibri a partir dels límits que imposen o revelen les capacitats de tots dos, naix una bellesa que resulta de la voluntat de secundar-se sense desdibuixar-se.

Destinats a trobar-se

Shmuel Dvir Cohen és un terapeuta cos-ment-moviment i facilitador d’espais de meditació en moviment. Shmuel viu amb una síndrome neurològica que influeix en la seua capacitat de controlar l’activitat i el moviment dels seus músculs. Utilitza cadira de rodes i crosses com a mitjans auxiliars i ha convertit el seu ús en un art.

Tomer Navot, per part seua, és un ballarí, creador, professor de dansa, assistent de direcció i músic. En la seua obra, se centra principalment en la parella i la improvisació. Des de 2008 ha treballat amb diferents coreògrafs i companyies de dansa, com Vertigo Dance Company, Sharon Fridman, Shlomit Fundaminski i Anna Halprin.