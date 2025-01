“Les coses importants requereixen el seu temps. Uneix-te al nostre viatge on la calma i l'atenció al detall transformen la cultura en experiències inoblidables”. Així es presenta a la seua pàgina web Lalenta, una llibreria que va obrir les seues portes a principis de gener i que inaugurarà aquesta aventura el pròxim divendres, 31 de gener, a la plaça Vicente Iborra, 9, de València.

L’obertura d’una nova llibreria sempre és una bona notícia. Ens fan falta unes quantes: de bones notícies i, per descomptat, de noves llibreries. Però, Lalenta “és un poc singular, perquè no és només una llibreria”, explica un dels seus fundadors, Ignacio Lázaro. Forma part d’Hivernacle Cultural, un projecte que inclou una productora cultural.

L’espai, d’uns 300 metres quadrats, serà lloc de trobada d’esdeveniments com Vociferio, el festival de poesia de València, l’Alto Palancia Lit Fest o Graffitea. “La nostra expectativa és que el local es mantinga, que es facen ací activitats i presentacions, que puguen vindre autors i autores als que estimem i admirem de tot l’Estat, inclús de fora, i que siga un formiguer cultural tant per a xiquets com per a adults”, subratlla.

“Sempre des d’una cultura que intenta tractar també allò local. Bàsicament, es tracta de continuar treballant en la cultura i poder gaudir d’ella sense grans penúries, però també sent conscients que no anem a viure en l’abundància”, continua Lázaro, qui comparteix el projecte de Lalenta amb Espe Sanz.

Abans d’embarcar-se en aquest nou projecte, ambdós comptaven ja amb una trajectòria al món de la cultura. Ignacio Lázaro va obrir una llibreria de segona mà, Erràtica, i posteriorment es va traslladar al Kaf Café de Benimaclet. “Allà vaig descobrir que la gent va a entitats culturals, però no està buscant comprar llibres. Aleshores el negoci no va eixir molt rendible i no vaig poder mantindre la llibreria”, desenvolupa, encara que reconeix que no va deixar de tindre al cap “la idea que en el moment en què poguera o sorgira la possibilitat tornaria a llançar-me a tindre una llibreria”. Per la seua part, Espe Sanz és la directora de l’editorial La Consentida.

Aquesta experiència va facilitar el complex treball d’obrir una llibreria: “Has de trobar distribuïdors, aprendre de gestió, portar llibres, muntar, decorar... D’on venen els llibres? Quants llibres es venen? Quants llibres es compren? Com funcionen les presentacions? Té prou complicacions, moltes arestes”.

Lalenta / Levante-EMV

La benvinguda de Lalenta al cap i casal contradiu la gastada (i falsa) frase que insisteix una vegada i una altra que la gent no llig. “Les dades indiquen el contrari. Jo com a llibreter i Espe com a editora pensem que la gent llig prou i escriu prou, cada vegada s’escriuen més llibres”, defensa.

De fet, segons el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres en Espanya 2024, el 65,5% de la població llig llibres durant el seu temps lliure i més del 50% admeten ser lectors freqüents, és a dir, més de la meitat de la població llig amb una freqüència, almenys, setmanal.

Lalenta se suma a les noves llibreries que han passat a formar part del teixit cultural de la ciutat. Les últimes: Arribada Llibres i Librería Nöstlinger, totes dues a 2023. Ignacio Lázaro no s’oblida de mencionar-les, junt amb Ramon Llull, La Primera Libros, La Batisfera, La Rossa, La Traca o Bangarang.

Anima als lectors i lectores a visitar-les, perquè, afirma “fan una labor encomiable i meravellosa per generar cultura i per fer cultura de barri”. “Sempre que es pot cal apropar-se a una llibreria de barri i no comprar mai en grans cadenes de llibreries ni plataformes de distribució”, conclou.