El dinosaure

Ja sabem que, fa uns dies, en una cerimònia interreligiosa en la Catedral Nacional de sant Pere i sant Pau de Washington, després de la presa de possessió del nou president dels Estats Units, que ja havia decretat barbaritats contra el el món, contra el clima, l’emigració, i Groenlàndia, la bisbessa episcopaliana Mariann Edgar Budde, li demanà -a ell i a la família i la troupe acompanyant- que tinguera “pietat” per les comunitats gais i lesbianes, i “pels que repleguen les nostres collites i netegen les nostres oficines, els que renten els nostres plats en un reataurant o els qui fan torns de nit en els hospitals”, perquè “la gran majoria no són criminals”.

De fet, en el país gran i divers, parlava de la deportació d’immigrants per part d’una colla de rics immigrants. Els avis paterns del deportador Donald Trump són alemanys, i escocesos els materns. Melanija Knavs, a qui va declarar l’amor en un reality show televisiu fa tants anys, és de la bella Eslovènia. Elon Musk ve de Sudàfrica i del Canadà. Jezz Bezos duu el cognom del seu pare adoptiu cubà, i amo de The Washington Post, ha expulsat la humorista Ann Telnaes, natural d’Estocolm... Almenys, no poden expulsar els fugitius britànics del Mayflower (1620), anomenats els “Pares fundadors”. Ni a la jueva portuguesa sefardita Emma Lazarus, autora del sonet gravat en bronze a l’estàtua de la Llibertat de Nova York (1886), on la canta com a Mother of Exiles, i li demana de rebre les huddled masses yearning to breathe free, les “masses amuntonades anhelant llibertat”.

Ja que parlem del representant de la insultant oligarquia d’universals tecnomagnats, o tecnomangants, en la pàgina web de l’actual casa trumpista, The White House, on s’ha abolit la versió en llengua castellana, pròpia de 43 milions d’habitants d’aquell país de països fins ara anomenat United: llengua, per cert, dels primers deportats ahir amb avions militars a Colòmbia, que s’ha oposat a tal crim, anul·lat també de moment per un jutge federal, esgrimint els drets universals de la ciutadania per naixement, és a dir, el ius soli, defensat per la Constitució del país.

Patint el carnaval cibernètic, tètric, retransmés des d’ara com un festival televisiu universal de badocs, no hi ha més explicació més exacta dels dies i treballs passats i els que venen al món, que la d’un gran conte de la literatura universal, d’Augusto Monterroso, que diu: Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí.